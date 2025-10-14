Doums dévoile les coulisses de son clash avec Gims : "il m'a fait un boulot..."

La scène rap parisienne n'est pas tendre, Doums et Gims en savent quelque chose...

Alors qu' à une époque, "peace, unity, love & having fun" étaient les mots d'ordre de la scène hip hop un peu partout dans le monde, les choses ont bien changé depuis que l'argent a commencé à tomber fort sur le rap game. Les artistes, les managers, les producteurs ont alors montré leur vraie nature de vautour, prêts à arnaquer tout le monde pour un billet et un peu de fame. Doums, pilier de la scène rap parisienne des années 2010, en sait quelque chose, et il a décidé de régler ses comptes avec Gims pour de bon.

Le rappeur, ancien membre de la 75ème Session, très proche de Népal, de l'Entourage, était en interview sur Rapunchline et il en a profité pour dévoiler les coulisses de son embrouille avec Gims, qui commence autour du rappeur Lossa, signé chez Doums, à l'occasion de la sortie du tube "Petit Génie". Comme les deux rappeurs sont de Paris, d'anciennes histoires les liaient apparemment tous les deux, qui ne se sont pas forcément bien terminées.

C'est pas moi qui dit à Gims 'viens faire un son avec Lossa', c'est Gims qui me dit 'pardon j'suis une merde, si tu ne me pardonnes pas je le comprends. [...] Je lui pardonne, à la base, j'suis en mode 'eh vas-y tranquille, c'est des vieux trucs mais t'as vu, t'es un grand de chez moi, t'aurais dû être plus carré sur certains truc'.

Bref, Doums et Gims crèvent l'abcès, font table rase pour repartir sur de bonnes bases, mais apparemment, la paix ne dure pas longtemps :

Six mois après, il me fait un boulot. Téma l'enflure. 'Ouais vas-y, viens on fait un son avec ton petit tout ça'. On se met en studio avec Young Bouba et Lossa, on commence à travailler le morceau, on fait la prod, Lossa fait la topline, il pose sa partie [...] Du coup le lendemain, Gims vient, il pose... Et il me fatigue pendant deux mois pour sortir le son. Alors que le son, à la base, il me le donne pour s'excuser, sur le projet de Lossa. 'C'est plus fort si c'est Gims x Lossa plutôt que si c'est Lossa x Gims'.

Doums refuse de sortir le son sur les projets de Gims, puis ça part beaucoup plus loin et il finit par accepter de le sortir chez Gims car Meugi aurait alors proposé de l'arranger en faisant un autre morceau. Puis Doums finit par se rendre compte qu'en fait l'ancien membre de la Sexion d'Assaut a encore tenté de l'arnaquer, en lui proposant même de faire un 80/20 sur le morceau qu'il lui avait donné, "Loco", parce qu'il est en train de devenir diamant. L'histoire est un peu confuse, mais elle montre bien les dessous du fonctionnement du game, même si on aimerait aussi avoir la version de Gims pour comparer. Mais on doute qu'il la donne un jour... Si vous voulez voir la vidéo dans son intégralité, ça se passe juste ci-dessous !