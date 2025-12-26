Ce qui ferait près de 300 000 personnes si tout est sold-out.

S’il y a bien un artiste qui a rentabilisé la SNEP et la SACEM en 2025, c’est sans aucun doute Gims. Véritable machine à tubes, l’artiste a enchaîné les succès tout au long de l’année, au point d’atteindre des chiffres complètement fous. Selon plusieurs estimations, l’ancien leader de la Sexion d’Assaut aurait généré près de 40 millions d’euros en 2025, confirmant un peu plus son statut de monstre de l’industrie musicale française.

Et ce n’est clairement pas près de s’arrêter. Celui qui verra son concert à Paris La Défense Arena diffusé sur France 2 compte bien frapper encore plus fort en 2026.

Une annonce historique à Paris La Défense Arena

Le 22 décembre 2025, lors de son dernier concert événement à la Paris La Défense Arena, Gims a réservé une énorme surprise à son public. Devant une salle survoltée, l’artiste a lâché une annonce qui fait déjà trembler le rap français :

« Rendez-vous en 2026 avec plein de surprises. Nouveau projet et les concerts à la Défense Arena, semaine complète à partir du 16-17 décembre. »

Une déclaration qui marque un véritable tournant dans sa carrière. Programmer une semaine entière de concerts à Paris La Défense Arena est un défi que très peu d’artistes peuvent se permettre… et encore moins réussir.

Vers près de 300 000 spectateurs ?

Si toutes les dates affichent complet, comme ce fut le cas en 2025, Gims pourrait attirer près de 300 000 spectateurs sur l’ensemble de la semaine. Un chiffre colossal qui viendrait inscrire son nom un peu plus dans l’histoire de la musique française.

Entre nouveau projet musical, shows grandioses et ambitions démesurées, 2026 s’annonce déjà comme une année XXL pour Gims. Une chose est sûre : le patron ne compte pas lever le pied et semble bien décidé à marquer l’histoire une nouvelle fois.