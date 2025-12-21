Gims : son concert à La Défense Arena bientôt diffusé sur France 2

Gims a fait de Paris La Défense Arena sa résidence l'espace de quelques jours, et l'un de ses concerts va être diffusé sur France 2 le 23 décembre prochain !

Gims a fait une année 2025 remarquable (si on oublie la plainte pour harcèlement, ça c'est vraiment vilain). Des tubes en pagaille, beaucoup de premières places du top single, il fait partie des artistes français les plus écoutés en France et dans le monde, bref, quasiment une année parfaite. Il aurait d'ailleurs fait rentrer 40 millions d'euros cette année, et ce n'est peut-être pas fini ! En effet, plusieurs concerts du chanteur sont prévus à La Défense Arena, et l'un d'entre eux va même être diffusé sur France 2 le 23 décembre !

Clairement, ce n'est pas pour tous les artistes que la télévision met en place ce genre de procédé. On se rappelle d'un concert de Jul au Vélodrome diffusé sur W9 (de mémoire, pas sûr que tout soit exact), mais il faut au moins des artistes de cette ampleur pour que les chaînes décident de lâcher un billet afin de diffuser l'évènement. Le mardi 23 décembre, un des concerts de Gims à La Défense Arena va donc être diffusé sur France 2.

Oui, un des concerts de Gims à La Défense Arena, car Meugi va remplir La Défense Arena le 19, le 20, le 21 et le 22 décembre, en plus de son show au même endroit, le 14 décembre dernier. On ne sait pas quel show précisément va être choisi pour la diffusion sur France 2, mais en tout cas, c'est encore une belle performance de plus à ajouter au compteur de Gims !