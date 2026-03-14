Nas : une pépite inédite de 1998 avec D-Dot refait surface et affole la toile

Le coffre-fort de la légende de Queensbridge vient de laisser échapper un trésor datant de l'âge d'or du hip-hop, ravivant les rumeurs sur l'existence de nombreux morceaux jamais sortis.

Le hip-hop est en émoi après l'apparition sur la toile d'un titre inédit de Nas, datant de 1998. Ce morceau, intitulé "High", est le fruit d'une collaboration avec le producteur iconique D-Dot, membre éminent des Hitmen de Diddy. Cette découverte nous replonge instantanément dans une année charnière pour la discipline, marquée par l'éclosion de figures comme DMX, Lauryn Hill ou encore Big Pun. Bien que l'existence de cette piste ait été murmurée au sein de la communauté des collectionneurs depuis des années, elle n'avait jusqu'ici jamais fuité de manière aussi concrète.

Derrick "D-Dot" Angelettie, architecte sonore du son Bad Boy de la fin des années 90, était l'un des producteurs les plus influents de cette période. Son association avec le parolier de Queensbridge témoigne de la richesse créative de cette époque où Nas dominait les débats malgré l'arrivée massive de nouveaux talents. Cette fuite relance inévitablement les discussions sur l'immensité des archives du rappeur, déjà connues du grand public à travers la série d'albums The Lost Tapes, qui compilait des enregistrements restés dans l'ombre.

La réapparition de cette collaboration avec D-Dot prouve que le "vault" de Nas recèle encore des classiques potentiels. Face à l'engouement suscité par "High", les fans espèrent désormais que cette mise en lumière poussera l'icône du rap à revisiter ses bandes originales pour proposer un nouveau volet de ses célèbres compilations de titres perdus. À une époque où le volume de matériel enregistré par les artistes était colossal, l'idée que d'autres perles de la fin des années 90 dorment encore en studio est loin d'être une utopie pour les puristes du rap game.