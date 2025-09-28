Nas signe un deal à 5 milliards pour son projet de casino, et Internet en profite pour troller Jay-Z

La rivalité pour la couronne de New-York entre Nas et Jay-Z se poursuit même en dehors du rap !

Après s'être affrontés pendant des années pour prendre la succession de Biggie sur le trône du rap new-yorkais, Nas et Jay-Z ont fini par faire la paix. Mais cette rivalité, bien qu'enterrée, n'a jamais totalement pris fin, même si elle est désormais beaucoup plus saine. Et on le voit notamment dans le business, domaine où Jigga est le maître incontesté. Sauf que Nas vient de réussir là où son Nemesis a échoué : signer un deal à 5 milliards pour transformer le Resorts World New-York City en énorme casino.

Un projet monstrueux : 32 516 mètres carrés au sol, un parc, des locaux pour bosser, et évidemment les salles de jeux.

C'est un projet ambitieux, qui donne de nouvelles opportunités à tous ceux qui travaillent dur et qui peuvent appeler le Queens "leur foyer", qui va attirer énormément de talents, et construire la prochaine génération de dirigeants. Clairement, avec ce projet, le monde est à nous.

Un projet qui a donc de grandes ambitions qui vont bien au-delà du simple casino : ça va charbonner sec dans les bureaux, et ça fait plaisir de voir un rappeur du quartier prendre part à ce genre d'initiatives. Forcément, Internet n'a pas été tendre avec Jay-Z, qui avait vu son projet de casino à Times Square violemment rejeté par la municipalité. Sur Internet, certains membres du projet de Nas se sont même mis à troller Jigga sur les réseaux, à base de "Désolé Jay-Z, on a encore gagné".

C'est de bonne guerre, et en vérité, ça nous fait plaisir de voir deux rappeurs être devenus aussi importants pour la communauté de NYC : c'est clairement une belle victoire pour notre culture.