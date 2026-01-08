Werenoi : le concert hommage à l'Accor Arena aura lieu le 25 mars

Après plusieurs mois de rumeurs, on a enfin une date officielle pour le concert en hommage à Werenoi, à l'Accor Arena de Bercy. Les préventes ouvrent aujourd'hui.

Le rap français a toujours un peu de mal à refermer la page Werenoi, et c'est bien normal. Fauché dans la force de l'âge, le rappeur s'est éteint alors qu'il était au début du sommet de sa gloire (il allait probablement encore faire mieux niveau chiffres avec ses futurs projets). Surtout, plusieurs polémiques ont éclaté après son décès, impliquant son producteur Babs, la mère du rappeur, Sadek, et même Booba. Mais maintenant que tout semble un peu plus clair, on va pouvoir clore le chapitre d'une belle manière, avec ce concert-hommage à l'Accor Arena, qui aura lieu le 25 mars 2026.

Cela fait déjà plusieurs mois qu'un concert en hommage à Werenoi avait été annoncé, notamment par le producteur de l'artiste, mais il s'agissait à la base d'un concert à La Défense Arena, qui devait avoir lieu fin janvier. Aucune nouvelle de ce projet, mais un autre concert va donc vraiment avoir lieu à l'Accor Arena de Bercy, le 25 mars 2026, et l'évènement a été officiellement annoncé par la salle, donc cette fois, c'est du sur.

On précise également que la vente de billet commencera aujourd'hui même, à partir de midi, et on vous conseille d'être vifs au vu de la popularité de Werenoi : les gens risquent de se jeter sur les places. On n'a en revanche aucune information concernant le contenu du concert, ni sur le fait de savoir s'il y aura des rappeurs invités. Mais on espère que ce sera un beau moment à la hauteur de ce que Jérémy a offert au rap français.