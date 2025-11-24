Dans plusieurs longs messages postés sur les réseaux sociaux, Sadek a directement mis en cause Babs, qui aurait clairement abusé de la gentillesse de Werenoi.

On ne vous apprend rien en vous disant que de nombreux escrocs, arnaqueurs, faux frères, gravitent en masse autour du rap français, au vu des grosses sommes d'argent qui circulent dans le game. Il faut également rajouter à tout ça certains producteurs qui mangent énormément sur le dos de leurs artistes. On a pu voir toute l'année dernière, à l'occasion du décès de Werenoi, que le rappeur de Montreuil était lui aussi le sujet de nombreuses convoitises. Ce weekend, Sadek a directement mis en cause Babs, qui aurait exploité son rappeur, et le producteur a lui aussi décidé de répondre aux accusations.

C'est en quelques sortes Sadek qui a ouvert les hostilités, visiblement fatigué par tout ce qui se racontait au sujet de Werenoi, avec qui il a eu une relation privilégiée au début de sa carrière. Le rappeur de Neuilly-Plaisance se décrit comme étant "le premier producteur" de Werenoi, et il explique notamment qu'il l'a mis en relation avec Kore et le célèbre label AWA. Selon lui, Babs aurait servi d'homme de paille, puisque tous les gens dans l'industrie prenaient Sadek pour un mec pas très stable à cause de ses histoires et ses clashs.

Evidemment, Babs ne s'est pas laissé faire, et a immédiatement riposté en postant des vidéos dans lesquelles il accuse Sadek d'avoir arnaqué Werenoi, en prenant son avance de 200 000 dollars pour s'acheter "des huîtres et de la cocaïne" sur des bateaux dans le Sud de la France. Forcément, Sadek n'allait pas laisser passer l'attaque, il a donc été plus loin, en faisant un énorme live dans lequel il détaille point par point comment il a été "écarté" de l'équipe de Werenoi par diverses manipulations de la part de Babs.

Il va également plus loin en expliquant que Babs aurait exploité son artiste jusqu'à épuisement, ce qui aurait fini par causer une grave maladie à Werenoi. Il affirme également que la jeune femme que Babs accusait d'avoir volé de l'argent était en réalité vraiment proche du rappeur, et qu'elle voulait emmener la mère de ce dernier à Dubaï, pour qu'elle puisse profiter de la somme d'argent que son fils lui avait laissé. D'après Sadek, c'est probablement pour cette raison que la jeune femme a été agressée.

Enfin, Sadek affirme que Babs fait tout pour garder tout l'argent du rappeur et de ne rien faire pour ses ayants droits, sa famille restante. Pour lui, toutes ces histoires d'album posthume, de documentaire sont faites juste pur générer de l'argent pour le producteur. On imagine que Babs va encore répondre lui aussi, mais il va falloir être solide sur ses appuis, car dans ses vidéos Sadek a sorti beaucoup de documents qui semblent prouver ses attaques.

Une chose est sûre, ce n'est pas encore demain que Werenoi pourra reposer en paix...