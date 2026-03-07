Bhad Bhabie annonce une sombre nouvelle dans sa lutte contre le cancer

La rappeuse et personnalité des réseaux sociaux Bhad Bhabie a partagé un message inquiétant concernant son combat contre le cancer, révélant qu’elle avait récemment reçu de “mauvaises nouvelles” de la part de son médecin. Malgré cela, elle affirme rester déterminée et confiante dans cette bataille difficile.

La star américaine Bhad Bhabie, de son vrai nom Danielle Bregoli, a donné samedi 28 février une nouvelle mise à jour sur son état de santé, inquiétant ses fans et le grand public. Dans un message bref publié sur la plateforme X, la rappeuse a révélé qu’elle avait reçu des nouvelles “décevantes” de la part de son médecin.

Bad news from my doctor yesterday, god has the last say so not my cancer . 💜 — Bhad Bhabie (@BhadBhabie) February 28, 2026

Bregoli, qui avait dévoilé en 2024 qu’elle combattait un cancer du sang, n’a pas précisé les détails médicaux de cette récente évolution mais a voulu envoyer un message de foi et de résilience à ses abonnés. Dans son post, elle écrit : "Des mauvaises nouvelles de la part de mon médecin hier, Dieu a le dernier mot, pas mon cancer."

La jeune artiste, devenue célèbre à l’adolescence après son apparition virale sur Dr. Phil, a depuis mené une carrière musicale et entretenu une relation ouverte avec ses fans, même dans les moments difficiles. Elle est également devenue mère en 2024 d’une petite fille, Kali Love, ce qui a ajouté une dimension personnelle importante à son parcours de vie tout en continuant son traitement.

Malgré l'incertitude entourant ses dernières nouvelles médicales, Bhad Bhabie a voulu afficher une attitude combative, confiant dans sa foi tout en remerciant ses soutiens. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni pour l’instant sur la nature précise des résultats ou sur les prochaines étapes de son traitement.