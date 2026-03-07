French Montana et Max B deviennent égéries de la collab Pelle Pelle x Knicks

On fait difficilement plus "New-York" que cette collaboration entre French Montana, Max B, et la marque culte de streetwear, Pelle Pelle.

Les ponts entre le monde du rap et celui de la mode sont désormais nombreux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Si la sape a toujours été importante pour nos rappeurs, l'inverse n'a pas toujours été vrai et les marques ont longtemps "négligé" le rap dans leur DA et leur communication. En 2026, les choses ont bien changé. Mais il y a un domaine, dans lequel le rap a toujours été présent depuis le début : le streetwear. Et cette semaine, on a eu un gros coup de cœur sur cette collaboration entre Max B, French Montana, Pelle Pelle et les Knicks !

Depuis que Max B est sorti de prison il y a quelques mois, lui et French Montana ne se quittent plus, ils ont reformé leur duo historique et ont même publié un projet commun, "Coke Wave 3.5: Narcos", au mois de janvier. Le tout, avec une vraie bonne humeur et une énergie qui fait plaisir à voir. Forcément, ils continuent à rapper leur amour de New-York, et la ville leur rend bien, en quelques sortes. Alors qu'une collaboration entre Pelle Pelle, marque historique du streetwear américain, et les New-York Knicks, la franchise NBA historique de la ville, a été annoncée, la marque a choisi les deux rappeurs pour être égérie de cette collection.

Et autant le dire tout de suite : ça fonctionne, très bien même, lorsqu'on voit les photos de Max B et French Montana avec la jacket bleue et orange (pour French), ou orange et bleue (pour Max). Des vestes 100% cuir, qui existent aussi dans d'autres coloris, même si les modèles dans lesquels posent les deux artistes sont les modèles emblématiques, reprenant le code couleur des Knicks. La collab marche même tellement bien que certains modèles sont déjà sold out sur la plupart des sites, mais il est encore possible d'en trouver en cherchant bien. Par contre, il faudra mettre la main au portefeuille : les prix affichés sont autour de 1660 dollars !