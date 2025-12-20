Alors que Max B est sorti de prison il y a quelques semaines, le rappeur est déjà de retour aux côtés de French Montana. Ils viennent même d'annoncer un album commun !

La nouvelle a fait pas mal de bruit il y a quelques semaines, lors de l'officialisation de l'annonce : Max B a enfin été relâché de prison, lui qui purgeait une peine de 75 ans de prison pour de nombreux chefs d'accusation. Une grosse nouvelle pour toute la scène rap de Harlem, qui était clairement orpheline d'un des plus gros talents de cette génération. Et visiblement, le rappeur n'a pas perdu de temps : il a déjà rejoint French Montana, et ils viennent de dévoiler un nouveau single, "MAWA (Make America Wavy Again)", premier extrait de leur projet commun !

Une collaboration logique pour les deux rappeurs, qui avaient déjà dévoilé plusieurs mixtapes en commun : les nombreux volumes "Coke Wave", ainsi que "Wave Gods", en 2016. Le single est à la hauteur de la réputation des deux rappeurs, avec un French Montana qui chante pas mal, et la voix de Max B, éraillée, reconnaissable entre 1000 qui vient apporter un côté hyper street au morceau. La chanson a des airs de célébration, avec deux gars qui sont remercient le ciel de s'être sortis de tout ça, et qui annoncent leur volonté de rouler sur le game dans les prochains mois.

Pas sûr que le projet commun, qui s'appellera lui aussi "MAWA (Make America Wavy Again)", aura le même impact que les mixtapes "Coke Wave", qui avaient vraiment eu beaucoup de résonnance à Harlem, en hissant le nom des deux rappeurs à la même hauteur que ceux de Jim Jones ou du Dipset, mais en tout cas, pour le symbole, c'est beau de le faire. Et on écoutera ça avec impatience lors de la sortie de la tape, le 9 janvier 2026 !