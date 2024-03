Une vie plus si difficile aujourd'hui...

French Montana refait parler de lui avec la sortie de sa mixtape "Mac & Cheese 5", dispo depuis le 23 février. Un projet sur lequel on retrouve énormément de featuring, mais c'est en solo qu'on le voit cette fois-ci pour le clip de "Hard Life", dernier titre de la tracklist. Un morceau ou l'egotrip se mélange avec les remerciements, au Seigneur notamment, pour le chemin parcouru et sa réussite actuelle. Dans la vidéo, on retrouve pas mal de stars du rap, on vous laisse retrouver lesquelles !