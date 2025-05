Mister You, Hamza, Gims, Werenoi voici les sorties RAP FR de la semaine !

Peu de projets mais beaucoup de singles qui préparent le terrain pour les prochains projets du mois de mai.

On vient tout juste de rentrer dans le mois de mai, et avec la météo ensoleillée, le printemps s’installe enfin. C’est souvent à cette période que les rappeurs commencent à sortir leurs meilleurs sons pour nous accompagner tout l’été. Et si JUL a frappé un grand coup la semaine dernière avec son album "D&P à vie", qui a réalisé un score tonitruant, cette nouvelle semaine confirme que le rap français n’a pas dit son dernier mot.

Côté projets : peu de sorties, mais du lourd

En tête de gondole, Mister You fait son grand retour avec "Pour la street part.1", un EP de 5 titres qui respire la rue et signe un retour aux sources, entre rap pur et réalisme brut. Un come-back qu’on n’attendait plus, mais qui fait plaisir aux anciens comme aux nouveaux fans.

Direction Lyon maintenant, avec un autre enfant du 69, L'Allemand, qui dévoile "Pour les vrais", un EP de 7 titres solides. Il s’entoure de grosses têtes pour renforcer le projet : TK, Da Uzi, et devinez qui ? Encore Mister You, présent sur un featuring explosif.

Parmi les autres projets de la semaine, on note :

Bakari avec "Tra'N'Blues Mixtape Vol.1"

Doc Haze avec "Cercle Privé"

63Kluf avec "Break The Curse"

SO' avec "Dima HNA"

Côté singles : avalanche de nouveautés

Cette semaine, on est clairement servis en singles. Le premier à dégainer, c’est Hamza avec "KYKY2BONDY", son tout nouveau morceau qui marque le lancement du compte à rebours vers son prochain album "Mania", désormais officiel. Le clip est déjà dispo, et le morceau a été validé… par Booba lui-même. On est clairement sur une entrée en matière réussie.

De son côté, Gims continue d’enchaîner les hits, et cette fois, il s’associe avec l’un des rappeurs les plus en vue de ces deux dernières années : Werenoi. Ensemble, ils sortent "Piano", un son aux vibes estivales où chacun démontre une maîtrise parfaite de son karaté musical. Un banger en puissance, promis à la certification.

Autre sortie notable : Zamdane envoie "Hero", un nouveau single qui fait suite à "Dernière Pluie" et "Coup d'État". Un enchaînement qui ne laisse pas de place au doute : quelque chose se prépare. Et c’est confirmé : son nouvel album "RAHMA" sortira le 23 mai, un an après "SOLSAD". À surveiller de très près.

Enfin, on termine avec une salve de singles à ne pas rater :

JeanJass , Absolem & Kurdy avec "Siamois"

Di-Meh & Stony Stone avec "Andale"

DMS avec "Iverson"

Le mois de mai commence fort pour le rap français, et ces sorties annoncent une saison chaude en matière de bangers, de retours marquants et de nouvelles promesses. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur l’actu RAP FR !