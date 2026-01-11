Le chanteur des Black Eyed Peas a décidé de se lancer dans un projet pas comme les autres !

Figure emblématique du rap US, leader visionnaire des Black Eyed Peas et lauréat d’un Grammy Award, will.i.am continue de surprendre. Loin de se cantonner à la musique, l’artiste américain accélère aujourd’hui dans une toute autre direction : l’avenir de la micromobilité électrique.

Will.i.am mise sur la technologie et l’IA

Présent lors du CES 2026, le salon annuel de l’électronique grand public à Las Vegas, will.i.am a dévoilé TRINITY, une plateforme de micromobilité nouvelle génération reposant sur la technologie NVIDIA DGX Spark. Un projet ambitieux qui mêle véhicule électrique, intelligence artificielle et expérience utilisateur ultra-connectée.

Selon le dossier de presse, le véhicule développé dans le cadre de TRINITY reste centré sur le conducteur, tout en confiant la gestion des interactions et des performances à une IA avancée.

« TRINITY est une plateforme de micromobilité nouvelle génération qui met en relation l’humain, le véhicule et l’agent, en utilisant l’intelligence artificielle de NVIDIA pour gérer des flux de travail conversationnels et de suivi des objectifs, offrant ainsi une expérience urbaine plus connectée », a déclaré will.i.am dans un communiqué transmis à Complex.

« C’est un système intelligent sur roues, conçu autour de l’agent. »

Un véhicule électrique futuriste et haut de gamme

Suite à sa présentation au CES, TRINITY lancera une campagne Kickstarter le mardi 6 janvier, permettant aux contributeurs d’accéder à un programme de précommande. Le véhicule, un modèle électrique à trois roues, affiche des caractéristiques impressionnantes :

Vitesse maximale : 193 km/h

Habitacle étanche

Intérieur luxueux

Système audio de qualité studio

Une première série limitée à 500 exemplaires est prévue, avec des premières livraisons attendues pour août 2027. Le prix estimé serait inférieur à 30 000 dollars, positionnant TRINITY comme un produit premium mais accessible.

Une production made in Los Angeles

La production du véhicule devrait être basée à Boyle Heights, Los Angeles, un choix symbolique pour will.i.am, très attaché au développement local. Le projet bénéficie également de collaborations de poids, notamment avec West Coast Customs et DEKA Research and Development, qui participent au développement de plusieurs éléments clés de ce véhicule monoplace futuriste.

TRINITY, vision globale de la mobilité urbaine

Pour will.i.am, TRINITY ne se résume pas à un simple moyen de transport. Il s’agit d’une vision globale de la mobilité urbaine connectée, où humains, véhicules et agents d’IA collaborent de manière fluide.

« TRINITY représente l’avenir de la micromobilité : une collaboration fluide entre humains, véhicules et agents d’IA », explique l’artiste.

« Grâce à NVIDIA DGX Spark, son intelligence artificielle, TRINITY propose des flux de travail conversationnels et de suivi d’objectifs qui transforment la façon dont les gens interagissent avec la mobilité dans les villes connectées. C’est un système intelligent sur roues, conçu de l’agent jusqu’à l’utilisateur. »

Avec TRINITY, will.i.am prouve une fois de plus qu’il est bien plus qu’un rappeur : un créatif visionnaire, prêt à façonner le futur… même loin des studios d’enregistrement.