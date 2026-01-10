6ix9ine a été condamné début janvier à trois mois de prison pour violation de sa libération surveillée. Entre scandales, succès fulgurants et affaires judiciaires, l’artiste new-yorkais reste l’un des noms les plus polarisants de la scène rap américaine. Retour sur ses démêlés avec la justice et l’impact sur sa carrière.

Un rappeur propulsé par le succès viral

Tekashi 6ix9ine s’est fait connaître grâce à son style provocateur, ses cheveux colorés et ses clips exubérants. Dès 2017, il attire l’attention du grand public avec des titres comme “Gummo” et “Kooda”, qui deviennent rapidement viraux. Sa personnalité clivante et ses réseaux sociaux explosifs font de lui un phénomène instantané, mais attirent aussi l’œil des autorités.

Des démêlés judiciaires dès ses débuts

Dès ses premières années dans le rap, 6ix9ine est mêlé à plusieurs affaires judiciaires. Entre accusations de harcèlement et menaces, ses démêlés avec la loi deviennent presque aussi célèbres que sa musique. Cette double image – rappeur talentueux mais controversé – construit une notoriété qui le suit tout au long de sa carrière.

La prison et l’affaire du gang Nine Trey

En 2018, sa carrière prend un tournant dramatique : Tekashi est arrêté pour son implication avec le gang Nine Trey. Menacé de décennies de prison, il coopère avec la justice, témoignant contre plusieurs membres du gang. Cette décision lui vaut une peine réduite, mais alimente la réputation d’“informant” qui le suivra dans l’industrie musicale.

Retour sur la scène après sa libération

Libéré en 2020, il tente de relancer sa carrière musicale. Ses singles continuent de générer de l’attention, mais ses apparitions publiques et ses provocations sur les réseaux sociaux provoquent régulièrement des polémiques. Sa musique reste populaire, mais son image reste très clivante dans le public et la critique.

La condamnation de janvier 2026

Le début de l’année 2026 marque un nouveau chapitre judiciaire pour 6ix9ine : trois mois de prison pour violation de sa libération surveillée, notamment pour avoir voyagé sans autorisation et échoué à plusieurs tests urinaires. Cette peine rappelle combien sa carrière est constamment entremêlée à ses démêlés avec la loi, et alimente la discussion sur l’impact de ces scandales sur sa musique.

Un personnage incontournable du rap contemporain

Qu’on l’adore ou qu’on le déteste, 6ix9ine est un exemple unique de la manière dont la notoriété, la provocation et la controverse peuvent façonner une carrière dans le rap moderne. Sa musique continue de cartonner en streaming et ses faits-divers font régulièrement la une, confirmant qu’il reste un personnage incontournable de la culture hip-hop.