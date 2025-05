Kalash : ça chauffe fort avec Booba et Gato

Le clash commence à prendre des proportions assez fortes.

On le sait depuis plusieurs années déjà, les relations ne sont plus ce qu'elles étaient entre Booba et Kalash, notamment après les gros succès que Kalash avait sorti avec Damso, après le départ du 92i de ce dernier. Une embrouille avec Chris Macari serait également à l'origine du froid entre Kopp et Kalash. Depuis, on n'avait plus trop entendu de tensions entre les deux, mais ça vient d'exploser à nouveau cette semaine et cette fois, c'est Kalash qui semble être à l'origine de cette montée de tension !

Car le chanteur originaire de Martinique a fait une vidéo en live, sous un beau soleil bleu, dans laquelle il en profite pour insulter salement Gato da Bato, et on sait à quel point Booba est susceptible quand les gens taclent son gars sûr haïtien (rappelez-vous l'histoire avec Mehdi Maizi et Yérim). D'autant que Kalash n'y va pas avec le dos de la cuillère, pou lui c'est clair : il s'entendait bien avec Gato auparavant, mais ce dernier a pris parti pour Booba, et surtout, ce ne serait qu'un faux gangster, un plaisantin qui n'est personne à Haïti. Kalash insulte un peu la mère de Gato, mais surtout, il affirme qu'il peut aller faire un clip à Little Haïti sans problème.

Evidemment, Booba n'allait pas laisser passer cette attaque envers un de ses proches. Le Duc a donc réagi en postant lui-même une vidéo, posé sur son lit, quasiment dans la même position que la légendaire vidéo "Armaaaaand" à l'époque des rumeurs d'octogone avec Kaaris, pour ceux qui suivaient déjà ça à l'époque. B2O a tenté de rappeler à Kalash que c'est grâce à Gato qu'il avait pu rencontrer Kopp en studio à Miami, et qu'avant ça il vendait soi-disant "500 CD en France".

Une attaque à laquelle Kalash a déjà répondu et plutôt violemment : il affirme notamment que le premier platine de Booba, c'était sur un morceau avec lui, que le fameux "studio à Miami" n'est pas à Booba, que même son ingé son le déteste, en terminant par un : "tu n'existes que sur Twitter. T'es éteint salope, vas sucer des trans". Il explique même dans un autre message que Kopp avait voulu le signe chez 92i, jusqu'à envoyé "Anne Citron" en bas de chez lui, et qu'il voulait absolument mettre "Rouge et Bleu" sur son album.

On ne sait pas qui dit vrai ou qui dit faux, mais ce genre d'insultes qui fusent alors qu'on est seulement lundi matin, ça régale niveau divertissement.