C'est un extrait de l'album" Mac & Cheese 5" de French Montana.

C’est dans une boite de nuit en compagnie de ses amis et de filles qui se déhanchent que French Montana fait appel à Kyle Richh et Jenn Carter dans le clip de "Too fun", un extrait de son album "Mac & Cheese 5" sorti en janvier 2024. Sourire aux lèvres, avec des boissons fraîches, les rappeurs kiffent bien l’ambiance de la musique. Ils sont prêts à faire la fête pendant un long moment, voire même durant toute la soirée...