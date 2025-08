Werenoi : son producteur Babs placé en garde à vue, il prend la parole et dit tout

On ne devrait pas tarder à en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé après le décès de Werenoi.

C'est probablement l'information "rap français" qui a provoqué le plus d'émotions de toute l'année 2025 : le rappeur Werenoi est décédé brutalement, en mai dernier, à 31 ans seulement. Une perte immense pour le game, lui qui était un des 3 plus gros vendeurs de ces deux dernières années, mais surtout pour ses proches, qui sont nombreux à avoir exprimé leur peine et leur souffrance devant cette perte horrible et inattendue. On a notamment beaucoup entendu son producteur, Babs, prendre la parole. Alors qu'il vient d'être placé en garde à vue, il a décidé de dévoiler ce qui se passait en coulisse avec l'héritage du rappeur.

Cette semaine, on a donc appris que Babs avait été mis en garde à vue puis placé sous contrôle judiciaire en attendant sa comparution devant le tribunal correctionnel de Bobigny en octobre prochain. Vous vous rappelez de cette embrouille, lors du décès de Werenoi, entre le producteur, et une femme qui se disait proche du rappeur et qui aurait gardé un million d'euros prétendument versés par l'artiste sur un compte quelque part ? Si Babs a désormais à faire avec la justice, c'est parce que cette femme l'accuse de tentative d'extorsion, de vol avec violences en réunion, et de menaces.

Alors que l'information de sa mise sous contrôle judiciaire a fait le tour des médias, Babs a décidé de riposter, notamment via le biais de son label qui a publié un communiqué, dans lequel on apprend que c'est bien cette femme mise en question depuis plusieurs semaines qui a porté plainte contre le producteur, pour plusieurs motifs. A la fin de la garde à vue, seuls deux ont été retenus : violences volontaires avec moins de 8 jours d'ITT, et provocation à l'atteinte à l'intégrité physique. Le mis en cause continue de nier ces faits en bloc et ça devrait donc se régler face au tribunal de Bobigny, en octobre prochain.

Dans une story un peu plus énigmatique, Babs semble s'en prendre à Sadek, avec un post assez étrange dans lequel il reposte d'anciennes photos en compagnie du rappeur de Neuilly-Plaisance, avec également un texte étrange dans lequel il fait référence à un ancien pote qui était bien en place, mais qui a commencé à agir différemment quant c'était au tour de Babs d'avoir droit à son heure de gloire. Un comportement finalement assez fréquent dans le rap game.