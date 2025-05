Sadek de retour dans le rap grâce à Big Flo et Oli !

Un retour qui a malheureusement tout l'air d'être un "one shot".

Sadek avait choisi de quitter le rap game quelques temps après la sortie de son album "Nique le Casino 2", à la fin de l'année 2023. Une retraite pleinement assumée par le rappeur, qui affirmait qu'il ne se sentait plus trop à l'aise dans cette industrie, même si en tant qu'auditeurs, on a toujours bien kiffé les couplets du rappeur du 93. On pensait ne plus jamais le revoir dans le rap game, lui qui s'est clairement lancé dans les investissements et la crypto, mais le voilà de retour avec un nouveau "morceau", grâce à la trend de BigFlo & Oli !

Si vous n'avez pas suivi la trend, on vous suggère de vous rendre sur cet article. En gros, il y a quelques semaines, les deux frères toulousains dévoilaient un morceau appelé "Mexico en janvier", avec de belles punchlines et une instru inspirante, qui a rapidement motivé d'autres rappeurs à kicker dessus, comme Youssoupha ou LECK. Cette semaine, c'est Sadek qui a décidé de "mettre son grain de sel" en ramenant lui aussi un couplet.

Son premier couplet inédit depuis presque deux ans donc, et on peut dire que Sadek n'a pas perdu grand chose par rapport à l'époque où il choquait tout le monde à chaque apparition, période "Nique le Casino" ou "VVRDL". Quelques refs de foot, pas mal de ref à la rue et au banditisme, mais aussi à l'actualité avec ce clin d'œil à la Foire du Trône. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Deksa au micro, même si il s'agit probablement d'un "One shot", qui restera sans suite, malheureusement... On espère par contre que ça donnera à d'autres l'envie de se remettre à kicker !