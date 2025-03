Bigflo & Oli te font découvrir "Mexico en janvier"

Et franchement, ça a l'air pas mal !

La musique de Bigflo & Oli est un peu insaisissable, et on imagine qu'ils le font exprès : un jour , ils veulent clairement pencher du côté de la chanson française, et le suivant, ils décident de kicker comme les deux gros amoureux de rap qu'ils sont. Et quand ils le font, dernièrement, ils le font plutôt bien ! On avait été surpris par la perf de Oli avec Lacrim dans "On s'est trompés de rêves", et on est ravis de voir les deux frères réunis pour un vrai morceau de rap, "Mexico en janvier". Après "New-York en décembre" il y a quelques temps, le duo confirme leur virage très rap, avec des prods assez old school qui sonnent vraiment bien. Même si ça ne doit pas tellement parler à la nouvelle génération bercée à la drill et à la trap, on trouve ça très bien fait, avec des lyrics toujours sincères, contenant pas mal d'humour et de sujets de réflexion. Voilà qui promet un futur projet assez intéressant !