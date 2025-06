Le streamer IShowSpeed se lance dans le rap avec son titre "Higher"

Un titre accompagné de son clip, le gars fait les choses sérieusement.

Il y a une mode qu'on n'aime pas spécialement ces dernières années : certains streamers et créateurs de contenu décident de se mettre au rap, puisque c'est le genre à la mode en ce moment et que tout le monde veut se raccrocher à la hype. Certains le font avec passion et sérieux, comme Mister V par exemple, quand d'autres le font "pour le délire", comme Michou. Cette fois, c'est le streamer le plus connu au monde, IShowSpeed, qui se lance dans le game.

Le créateur de contenu vient de sortir un premier morceau, "Higher", accompagné d'un clip. Un titre sorti le 16 juin et qui a déjà dépassé les 2,5 millions de vues en moins de deux jours. Comme d'habitude, à chaque fois qu'un streamer connu sort un titre de rap, ça fait exploser les compteurs de vues. Il faut dire que le titre est produit de manière plutôt sérieuse. Il s'agit d'un gros titre de jersey drill, dans la tendance actuelle, avec un peu d'autotune.

Pour le clip, là encore, c'est bien produit, et en même temps on s'en doutait : faire des vidéos, c'est le métier de IShowSpeed. Dans un style un peu bling bling, le rappeur nous parle de son ambition et de sa volonté d'aller toujours plus haut. Rien d'hyper original, mais ça reste plutôt bien fait, même si on n'est pas toujours fans de ce genre de rap un peu facile. Et vous, vous en pensez quoi?