Mister V explique les coulisses de son feat avec JUL : "Il l'a enregistré dans la loge de son Zénith"

Point faible trop fort ! S'il y a bien un rappeur de la décennie qui a décidé de tout casser dans l'industrie, c'est bien Jul ! Le rappeur marseillais enchaîne les hits et les certifications en solo et en collaboration avec le collectif "13'Organisé". Mais ce qui montre l'influence du rappeur, c'est qu'il est un donneur de certif pour les autres artistes.

C'est notamment le cas pour Mister V. Le YouTubeur, rappeur et comédien avait sorti son album "MVP", un véritable succès avec des featurings marquants comme PLK, Dosseh et bien sûr Jul, avec le morceau "Pirelli". Si le crossover pouvait surprendre, le résultat a été une réussite totale : le single est certifié platine. Yvick a toujours été reconnaissant envers le J, une légende du rap français, pour sa participation à son projet.

Récemment, celui qui a créé sa ligue de basket était l'invité d'Elise Lucet sur sa chaîne YouTube, où il a révélé les coulisses de sa collaboration avec Jul :

"On envoie la prod, en se disant il va jamais nous répondre, et le soir même son équipe nous dit 'carrément il vous envoie demain un couplet'. À ce moment-là, il faisait un Zénith, et il m'envoie le lendemain comme prévu sur WhatsApp un couplet, il avait même donné du rab. C'est généreux man, vraiment."