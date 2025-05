Hamza casse tout en France avec "Kyky2Bondy"

Le morceau est actuellement le plus écouté en France.

On s'est bien amusés dans le rap français ces derniers, avec de gros artistes qui ont tous sorti des titres ou des projets qui cartonnent : Gims, Werenoi, Vald ou encore Jul évidemment, on peut dire que niveau chiffres, ça se porte plutôt bien. Mais maintenant, la récréation est terminée et c'est un artiste belge qui vient de la siffler : Hamza a mis une fois de plus tout le monde d'accord avec son dernier morceau en date, "Kyky2Bondy", qui est en ce moment le titre le plus écouté partout en France.

Le morceau est sorti il y a moins de deux semaines et c'est le temps qu'il lui a fallu pour s'imposer comme le numéro 1 dans les tops singles de presque toutes les applications de streaming : top 1 sur Apple Music France, top 1 sur Spotify France, il n'y a que sur Deezer où Hamza n'est pas encore sur la première marche, mais il est bien dans le top 3 à l'heure où on parle, mais sa tendance est à la hausse.

Une belle performance à ajouter au crédit de l'artiste, lui qui a déjà de nombreux succès à son actif, mais qui continue à créer l'évènement à chaque fois qu'il revient avec de la nouveauté. La dernière fois, c'était avec "Sadio", son feat avec Offset, sorti en 2023. La prochaine fois, ce sera pour son album "Mania", qui arrivera probablement bientôt, puisqu'il a déjà été annoncé.

On espère que musicalement, ça sera aussi soigné et juste que pour "Kyky2Bondy", car on sait que le belge est un des artistes les plus intéressantes en termes de musicalité, et qu'il pourrait sans problème signer un des albums de l'année.