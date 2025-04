Grosse surprise ! Hamza annonce un nouvel album !

"Mania" qui s'annonce déjà historique sera dispo en précommande ce mardi 29 avril à 12h

Qu’est-ce qu’on mange bien en rap francophone en 2025 ! Si on a déjà eu droit à des gros bangers en ce début d’année avec Jul, Vald, Werenoi ou encore Oboy, on sent que la suite va être tout simplement grandiose. Et alors qu’on attend de pied ferme le mois de mai pour ce qui pourrait être le dernier album de Damso, un autre rappeur belge bien connu a décidé de braquer l’industrie à sa manière.

Et oui, c’est Hamza qui revient avec une grosse annonce : un nouvel album arrive ! Celui qui sera présent aux Ardentes 2025 avait déjà teasé son retour en tournée cette année, mais il franchit une étape de plus aujourd’hui en dévoilant le nom de son prochain projet : "Mania".

Pour l’instant, pas de date de sortie officielle, mais les précommandes seront disponibles à partir de ce midi. Et attention : une édition limitée numérotée à 3000 exemplaires sera aussi mise en vente. Autant dire qu’il va falloir faire vite !

Chez nous, à Générations, on garde toujours un œil sur les petits détails... Et dans l’annonce faite sur Instagram, un commentaire a particulièrement retenu notre attention : celui de Josman. Alors, un feat en approche sur "Mania" ? Rien n’est confirmé, mais on ne peut qu’imaginer le casting de rêve que nous réserve Hamza pour ce nouveau chapitre.

Une chose est sûre : 2025 n’a pas fini de faire briller le rap francophone, et Hamza vient de poser une sacrée pièce sur l’échiquier.