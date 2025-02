Damso dévoile son "seul feat de "BĒYĀH" !

Le rappeur est en plein enregistrement de son nouvel album !

On est peut-être sur l'album le plus attendu de l'année ! Alors qu'il a été teasé depuis quelques années, le "dernier" album de Damso arrive à grands pas. Celui qui a été aperçu en feat avec Werenoi et Ninho va dévoiler "BĒYĀH" au mois de mai 2025.

Le rappeur belge a pu nous faire patienter avec son album "J'ai Menti", sorti en novembre dernier. Un projet qui, malgré des critiques mitigées, a tout de même obtenu un disque d'or. C'est pourquoi l'ancien protégé de Booba est attendu au tournant, et cela passe également par l'annonce des featurings.

Et là encore, ça risque de diviser. Damso a indiqué qu’il n’y aurait qu’un seul feat sur son projet, et on connaît désormais son identité. Ce n’est pas un rappeur, mais Sarah Sey, une artiste en pleine ascension. Cette dernière avait déjà été validée par Damso lui-même, qui avait promis une collaboration via une story Instagram.

🚨 Damso a enregistré un featuring avec Sarah Sey, apparemment le seul présent dans BĒYĀH !



BĒYĀH J-109 ⏳ pic.twitter.com/xzebHUdDyE — yanisnlb (@yanisnlb) February 10, 2025

Malheureusement, cette annonce ne rassure pas les fans les plus sceptiques. Beaucoup auraient préféré un feat avec des rappeurs, comme Josman par exemple. "BĒYĀH" sera donc scruté de près, et il ne reste plus qu'à attendre mai pour découvrir si ce choix artistique saura convaincre le public.