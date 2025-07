Skepta veut organiser un battle entre le rap UK et le rap US

Franchement, on aimerait beaucoup voir ça.

Alors que le rap a longtemps été dominé par les Etats-Unis, pays qui a vu naître cette culture et cette discipline, l'Angleterre a fait une énorme percée il y a une dizaine d'années maintenant, en "inventant" plusieurs styles de rap qui ont connu un succès énorme. Toujours pas de quoi rivaliser avec son homologue américain, même si les chiffres du rap UK, notamment pour Central Cee, ont de quoi forcer le respect. Cependant, Skepta pense que les rappeurs UK pourraient battre les ricains en battle rap, et ces derniers ont commencé à lui répondre !

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Skepta est un des plus grands rappeurs de l'histoire du Royaume-Uni. Un des maîtres de la grime, car avant la drill UK, qui a mis l'Angleterre sur la carte mondiale du rap, il y avait la grime, un genre de rap typiquement anglais, qui s'inspirait beaucoup des sonorités jamaïcaines, du two-step, de la scène electro et dancehall. Dans un tweet récent, Skepta a écrit : "Je veux clasher un rappeur américain dans tous les cas, pour que le débat entre le rap US et UK soit enfin réglé".

I wanna clash an American rapper anyway, finally get this UK/US rap debate sorted. — Big Smoke - (@Skepta) July 3, 2025

Un tweet qui a évidemment un peu enflammé Twitter, avec pas mal de fans US qui sont venus narguer sous les posts de Skepta. Toutefois, il y a un rappeur US qui 'est montré très chaud pour cette idée : Joyner Lucas. Pas forcément le plus connu, mais extrêmement talentueux, avec une grande plume, et on espère que l'initiative ira plus loin qu'un simple tweet. Si des battles pouvaient avoir lieu régulièrement, un peu dans le même format que les "Verzuz" (les vrais se rappellent), ce serait incroyable pour la culture !