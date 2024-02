Skepta nous partage son premier court-métrage intitulé "Tribal Mark"

Le mini-film dure vingt-quatre minutes.

Skepta est un homme aux multiples rêves mais aussi aux multiples talents. Alors qu’il avait annoncé de ne plus vouloir sortir d’album solo, ce n’est pas pour autant qu’il ne va pas exploiter ses autres casquettes, notamment celui du réalisateur. Eh oui, c’est confirmé, l’artiste de 42 ans va désormais dévoiler au public son premier court métrage "Tribal Mark". Ce mini-film de vingt-quatre minutes et dont la bande annonce est disponible, met en avant l’histoire d’un garçon originaire du Nigeria prénommé Mark qui essaie de se faire une place à Londres. A l’âge adulte, le jeune homme devient un hitman membre des Black Secret Services. Et c’est Skepta lui-même qui joue ce personnage.