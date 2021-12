Three 6 Mafia vs Bone Thugs-N-Harmony : le Verzuz interrompu par une bagarre !

Les deux groupes en sont venus aux mains.

Depuis que le format Verzuz a été créé pendant le premier confinement par Timbaland et Swizz Beatz, tout s'est toujours bien passé malgré, parfois, le lourd passé qu'il y avait entre les participants comme avec Brandy et Monica ou Gucci Mane et Jeezy. Au contraire, la battle a, à chaque fois, débouché sur une réconciliation des participants. Autant vous le dire tout de suite, ce ne sera pas le cas entre Three 6 Mafia et Bone Thugs-N-Harmony car, durant l'événement qui s'est déroulé cette nuit, il y a une grosse bagarre qui a interrompu cette rencontre entre deux groupes historiques du rap américain.

Les deux groupes se sont affrontés jeudi 2 décembre en direct du Hollywood Palladium d'Hollywood, en Californie. Cependant, les choses se sont envenimées au cours du quatrième tour, entraînant une énorme bagarre. Cela a commencé juste après que Bone ait terminé d'interpréter le medley de rap "Buddah Lovers". Bizzy Bone semblait être en colère contre DJ Paul et Gangsta Boo qui danser lentement pendant la performance de son groupe, de manière moqueuse selon lui. Après la chanson, il s'est adressé à Three 6 :

"Ne vous moquez pas de moi quand je suis sur cette p*tain de scène ! Comme vous le faites maintenant."

Ce à quoi à Juicy J a répondu: "Mec, suce ma b*te"... Bizzy a pété les plombs et lui a balancé une bouteille d'eau. Les deux équipes se sont ensuite rapprochés pour se défier et les coups ont commencé à pleuvoir avant que les deux crews ne soient finalement séparés et le spectacle interrompu.