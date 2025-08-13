Akhenaton prend la parole pour démonter François Bayrou, et ça fait plaisir

Heureusement qu'on peut compter sur les anciens comme AKH pour parler des vraies choses.

Le rap et la politique n'ont pas toujours été liés. Les premiers singles de rap US, comme "Rapper's Delight", n'étaient pas très politisés mais une fois que le mouvement est arrivé en France, les rappeurs FR ont rapidement profité d'avoir le micro pour dénoncer les injustices, le racisme, les violences policières, ... Malheureusement (ou heureusement, ça dépend des points de vue), la politique semble avoir un peu disparu des textes des artistes de la nouvelle génération, à part quelques rares exceptions. Heureusement, on peut compter sur d'anciennes stars, comme Akhenaton, pour allumer le gouvernement et Bayrou quand c'est nécessaire.

Le rappeur d'IAM, qui n'est jamais le dernier à prendre la parole sur les sujets polémiques, était interviewé, en vidéo, même si on ne sait pas trop pour quelle occasion ni pour quel média (la vidéo a été relayée par Mizane Info). Quelques jours après la prise de parole du Premier Ministre qui propose de supprimer deux jours fériés pour faire des économies, Akhenaton a décidé de réagir en dénonçant des mesures qui tapaient toujours sur les mêmes : les pauvres et les classes moyennes.

On va rebondir sur le discours de Bayrou là. Je ne vois pas en quoi déposséder les pauvres et les classes moyennes, va aider à construire une société plus juste. Une meilleure santé, une meilleure éducation. Au bout d'un moment, ce transfert d'argent, de l'épargne des classes moyennes et des classes pauvres vers l'industrie de l'armement en particulier et d'autres grandes industries aussi, je pense pas que ça construise une société magnifique.

Akhenaton termine sa prise de parole en lançant un avertissement à François Bayrou, en rappelant à tout le monde que lorsqu'on tirait trop sur la corde, en France, ça se finissait très mal, soit par des émeutes, soit par des révolutions. Peut-être qu'on va finalement devoir aller jusque là...