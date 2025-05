Akhenaton pousse un coup de gueule, ses neveux et nièces agressés au concert de Jul

Un concert historique qui a mal tourné !

Un événement de cette ampleur à Marseille, ce n’est pas tous les jours. Les 23 et 24 mai 2025, Jul a enflammé le Stade Vélodrome avec deux concerts historiques. Deux soirées inoubliables durant lesquelles le rappeur marseillais a battu deux fois d'affilée le record d'affluence, rassemblant au total 146 000 spectateurs. Une véritable consécration pour celui que l’on surnomme “le J”.

Mais derrière cette réussite musicale et populaire, l’envers du décor laisse un goût amer. Le samedi 24 mai, lors du second show, la soirée a été entachée par 33 interpellations pour dégradations et violences, selon la préfecture. Si les autorités n’ont signalé aucun blessé officiel, la réalité semble bien différente pour certains spectateurs… et pas des moindres.

Le concert de Jul au Stade Vélodrome a été hier le théâtre d'agitation, avec des bousculades lors de l'ouverture des portes.pic.twitter.com/NhH9zpaG82 — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) May 25, 2025

C’est Akhenaton, membre emblématique du groupe IAM et figure respectée du rap français, qui a pris la parole sur Instagram pour dénoncer ce qu’il considère comme un véritable scandale. Dans sa story, le rappeur a révélé que ses neveux et sa nièce, présents ce soir-là, ont été violemment agressés à l’entrée du stade.

"Mes neveux et ma nièce se sont faits taba*ser… 13 ans. Ils tapent sans distinction y compris les gamins avec leurs billets. Voilà comment la préfète de Marseille gère l’entrée de gamins dans un stade… On le sait qu’il va y avoir des resquilleurs ! Une équipe d’incompétents. Scandaleux."

Ce témoignage glaçant relance la question de la sécurité dans ce type d’événement de grande envergure. Si les concerts de Jul ont marqué l’histoire, ils mettent aussi en lumière une organisation qui semble avoir été dépassée par l’ampleur de la foule.

Akhenaton, très attaché à sa ville et à sa jeunesse, n’a pas mâché ses mots. À travers ce coup de gueule, il appelle à plus de responsabilité, notamment de la part de la préfecture, pour garantir une expérience sûre à tous les fans, quel que soit leur âge.