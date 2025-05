Jul a écrit l'histoire au Vélodrome !

Et il en a profité pour rendre hommage à Werenoi !

Point faible, trop fort. Franchement, qui peut s’asseoir à la table de Jul ? Personne. On vous l’avait dit, le J allait écrire l’histoire au Vélodrome, et il l’a fait avec la manière. Deux concerts sold-out en quelques minutes, et un seul mot pour résumer tout ça : Légendaire.

Spoil : il a tout tué.

L’OVNI du rap marseillais, qui vient de sortir son dernier album "D&P à vie", a pulvérisé les compteurs. Il ne s’est pas contenté d’un exploit, il a battu deux fois d’affilée le record d’affluence au Stade Vélodrome. Première date ? 73 128 spectateurs. Deuxième ? Encore plus fort : 73 158. Au total, plus de 146 000 personnes en deux jours. Une perf’ digne des plus grands.

Mais Jul, c’est pas juste des chiffres. C’est aussi le partage, l’énergie, la famille. Il a ramené du lourd sur scène avec lui : PLK, SDM, et l’amour du public à son apogée. Un moment historique, un concert qui sentait la fierté marseillaise, la sueur et les rêves réalisés.

Et au milieu de la fête, Jul a eu un mot fort pour Werenoi, rappeur disparu tragiquement à seulement 31 ans :

"Pour Werenoi… Je ne le connaissais pas personnellement, mais quand j’ai vu ça sur Internet, franchement ça m’a cassé le cœur. Ça m’a rappelé que l’humain, on est petit dans ce monde et qu’il faut préserver sa santé. Faut faire attention à sa santé, ça peut arriver à tout le monde, donc grand hommage à Werenoi."

Humilité, respect, sincérité. Jul a tout. Il n’est pas seulement l’artiste numéro 1, il est devenu un symbole. Un mec du peuple, pour le peuple, qui retourne le game sans jamais oublier d’où il vient.

Un show grandiose pour une personne et une carrière grandiose.

Jul, tu mérites tout ce qui t’arrive.