Jul va écrire l'histoire en enchaînant deux Vélodrome en deux jours

Au total 120.000 seront présents sur les deux concerts.

C’est un grand week-end qui attend le J. Après avoir littéralement retourné le Stade de France et explosé tous les compteurs avec son dernier album "D&P à vie", Jul revient là où tout a commencé : à Marseille, dans un Stade Vélodrome qu’il connaît par cœur. Mais cette fois, l’artiste ne fera pas les choses à moitié. Il va enchaîner deux concerts d’affilée dans son fief, les samedi 24 et dimanche 25 mai, et ce sera historique.

Les deux dates étaient sold-out en quelques minutes à l’ouverture de la billetterie. Résultat : ce sont 120.000 personnes qui vont se rassembler ce week-end pour célébrer Jul et son incroyable carrière. Une performance jamais vue pour un rappeur français à Marseille. Une façon de boucler la boucle pour celui qui est devenu une véritable légende du rap hexagonal.

Toujours aussi productif, Jul a récemment brillé sur la réédition de "Theodora", et il promet un show mêlant ses plus grands classiques à des extraits de son dernier projet, pile à l’approche de l’été. Attendez-vous à une ambiance de feu, à des surprises, à des feats, et à tout ce qui fait la magie de ses lives.

Quand on regarde le palmarès et la longévité de Jul, ce genre de moment ne surprend plus vraiment. Mais il faut le dire : tout ce qui lui arrive est mérité. Artiste de l’ombre devenu idole de toute une génération, Jul continue d’écrire l’histoire du rap français, sans jamais trahir son identité. Et on espère que ça va continuer comme ça encore longtemps.