Jul retourne le Stade de France, et cartonne avec son album "D&P à vie"

Le rappeur marseillais a même établi un record historique au Stade de France, et a aussi annoncé un nouvel album.

Qui peut arrêter Jul ? Bientôt 10 ans que la concurrence dans le rap français se pose la question sans jamais pouvoir y répondre. Le marseillais semble inarrêtable, comme il le rappait lors d'un de ses précédents albums. L'OVNI était de passage à Paris ce weekend, avec pour mission de retourner le Stade de France, qu'il n'a pas eu trop de mal à remplir. Un passage qui coïncidait avec la sortie de son nouvel album, "D&P à vie", et qui lui a aussi permis d'annoncer encore un nouveau projet gratuit à venir en septembre.

Jul a toujours beaucoup de détracteurs, mais on dirait bien qu'ils sont de plus en plus minoritaires. Car le marseillais s'est payé le luxe de décrocher un record, et pas n'importe lequel : celui de la plus grosse affluence jamais enregistrée pour un concert au Stade de France, avec 97 816 spectateurs venu célébrer avec lui dans cette enceinte mythique. Un concert qui s'est bien passé, avec quelques invités inattendus, comme le footballeur Rémy Cabella, ou encore PLK, avec une setlist qui faisait la part belle aux "classiques" du J : "Avant la douane", "Wesh Alors", "Ma jolie", "En Y", "Tchikita", et bien d'autres encore.

Si on ajoute à ça une entrée par les airs en faisant le fameux signe Jul, l'homme avec son masque d'extraterrestre qui l'accompagnait, drapeau corse à la main, et surtout la dernière chanson du show, "J'oublie tout", reprise par tout le Stade de France, on peut se dire que la soirée était bien réussie. Le rappeur en a également profité pour annoncer qu'en septembre, il allait sortir un album gratuit avec les "sons de la clé USB", la fameuse clé qui renferme tant de morceau de Jul à l'époque de ses débuts, des morceaux jamais sortis officiellement, ce qui va faire plaisir aux fans.

« Septembre j'sort un gratuit avec les sons de la CLÉ usb »



On aura le droit d'avoir un album de JuL avec les sons de la clé USB en Septembre 🔥 pic.twitter.com/MCbSOlbXiB — lacr_54k (@Lamachine_135) April 26, 2025

En parlant d'album, le J venait justement d'en sortir un vendredi 25 avril, "D&P" à vie, et visiblement ses fans sont allés le streamer en masse puisqu'il a réalisé 3,5 millions de streams en 24h seulement sur Spotify, ce qui lui promet encore un très gros démarrage en 1ère semaine, car on rappelle que Jul a toujours vendu beaucoup d'albums en physique. Bref, encore une semaine sur le toit du rap game pour le marseillais !