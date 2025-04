Jul a "2 Coups d'avance" dans son dernier clip

Le marseillais est toujours loin de la concurrence.

Le phénomène Jul ne semble pas du tout vouloir s'essouffler, au grand dam de ses détracteurs qui continuent de rager à chaque sortie : "c'est toujours la même chose", "c'est pas du rap",... En attendant, la communauté de Jul s'agrandit de jour en jour, même après plus de dix ans de carrière, et le marseillais donne l'air de s'en foutre complètement des critiques. Cette semaine, on le retrouve à la veille de la sortie de son nouvel album, "D&P à Vie", avec un nouvel extrait clippé de l'album. Le morceau s'appelle "2 coups d'avance", il est en mode full autotune, avec quelques notes de guitare et des grosses percus pour l'instru, bref, une recette bien maîtrisée par le J. Quant au clip, on a droit à une vidéo remplie d'effets spéciaux, avec des transitions assez folles et des effets bien bossés, et même quelques danseurs, en équipe, le tout tourné dans une enceinte qui ressemble à un stade ou un gymnase.