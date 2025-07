Nicki Minaj accuse Jay-Z de lui devoir "entre 100 et 200 millions de dollars" pour Tidal

La rappeuse est furieuse après Jay-Z, et ça fait plusieurs années que ça dure.

Fraîchement récompensée du titre de meilleure rappeuse féminine de tous les temps par le Billboard, Nicki Minaj continue évidemment de faire parler d'elle, même si on préfèrerait que ce soit avec un album plutôt qu'avec des polémiques. Car la rappeuse ne s'est jamais défilée et n'a jamais esquivé aucun conflit ni aucun clash. Au contraire, elle est plutôt du genre à rentrer dans le vif du sujet, et même à en rajouter. Cette semaine, elle a décidé de s'attaquer à Jay-Z, qui lui devrait une énorme somme d'argent, entre 100 et 200 millions de dollars.

Un Jay-Z qui n'est pas particulièrement en forme cette année, lui qui a dû esquiver des fausses accusations de viol, ce qui lui a fait perdre un paquet d'oseille. Et les gens n'ont pas fini d'en avoir après son porte-monnaie, sauf que cette fois, l'accusation ne vient pas d'une anonyme, mais bien de Nicki Minaj, queen actuelle du rap US, et qu'elle l'accuse publiquement. En cause, le business autour de la vente de Tidal, la plateforme de streaming rachetée par Jay-Z en 2015. A l'époque du lancement de la plateforme aux USA, Jigga avait passé un partenariat avec Nicki Minaj, mais aussi J. Cole, et Rihanna. Il a ensuite revendu la société en 2021, pour environ 300 millions de dollars.

We’ve calculated about 100-200MM so far. #JayZ call me to settle this karmic debt. It’s only collecting more interest. You still in my TOP 5 tho. Let’s get it nigga.



And anyone still calling him Hov will answer to God for the blasphemy. pic.twitter.com/m0mBuDyzwx — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) July 8, 2025

Problème : Nicki Minaj devait apparemment toucher une belle somme lors de la revente, et elle n'aurait apparemment reçu qu'un seul million de dollars. Dans un tweet, elle a donc écrit : "On a calculé que tu nous devais entre 100 et 200 millions de dollars. Jay-Z, appelle moi pour régler cette dette du karma. Je veux seulement collecter mes intérêts. Tu restes dans mon top 5, au fait". Ce n'est pas la première fois que la rappeuse s'en prend à Jay-Z, directement ou indirectement. Il y a quelques jours, elle accusait Roc Nation, structure créée par Jay-Z, d'avoir comploté contre elle pour la faire taire, avec du harcèlement moral, du swatting.

Elle avait également été très virulente au moment où le comité de la NFL chargé du Super Bowl (dans lequel Jay-Z est désormais très impliqué) avait choisi Kendrick Lamar plutôt que Lil Wayne pour le concert de la mi-temps de la finale de cette année, qui avait pourtant lieu à la Nouvelle-Orléans, ville natale de Weezy, dont Nicki Minaj a toujours été proche. La Barbz continue à ne pas avoir la langue dans sa poche.