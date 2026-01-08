Booba s'acharne sur SDM : "un n*gre de maison"

Après l'avoir gentiment taclé lors de l'annonce de la saison 5 de "Nouvelle Ecole", cette fois Booba a sorti la mitrailleuse pour rafaler son ancien poulain SDM.

Vous vous souvenez probablement de cet épisode : après avoir sorti "ALVALM" et rencontré beaucoup de succès à la rentrée 2024, SDM et Booba ont pris des chemins séparés, puisqu'Ocho n'était plus officiellement sous contrat avec le 92i. Peu de temps après cette séparation, Kopp avait confié qu'il n'y avait pas de clash, en disant qu'il "souhait le meilleur" à son ancien poulain. Evidemment, tout le monde savait que c'était des conneries, et on en a la confirmation depuis quelques semaines. Aujourd'hui, ça va même plus loin : B2O sort carrément les insultes, qualifiant SDM de "n*gre de maison".

Une insulte qu'il a l'air d'adorer en ce moment, puisqu'il avait déjà sorti la même chose à Théodora il y a quelques semaines. Après s'être moqué de SDM lors de l'annonce de sa participation à la saison 5 de "Nouvelle Ecole", hier, il va cette fois plus loin en dégainant de grosses insultes dans un post Instagram :

J’ai encore donné naissance à un gros traître nè… de maison!!! Son nouveau management lui prend 50% de ses revenus il est mort dans l’film. Personne ne voulait que je l’invite sur Dolce Camara (son vieux couplet) je l’ai fait pour le label. À suivre…. Sans regrets.

Des propos qui contrastent pas mal avec ceux tenus par le même Booba, il y a plusieurs mois, lorsqu'il qualifiait ce morceau de "plus grand hit de l'histoire du rap français". Et forcément, même si la Piraterie a tendance à être vite amnésique, certains se souviennent de tout ça, et les commentaires sous le post font remarquer à Kopp ses contradictions.

Ce n'est pas la première fois que le Duc dit un peut tout et son contraire pour le plaisir de troller, que les gens lui font remarquer, et qu'il n'en a rien à foutre. De son côté, SDM n'a pas répondu, et on pense qu'il ne le fera pas, puisqu'il a tout à perdre s'il le faisait. Pour l'instant, c'est lui qui vend plus d'albums que son ancien patron, ce qui pourrait s'inverser si jamais il venait à trop s'impliquer dans un clash, surtout s'il perd.

En tout cas, dommage, une fois de plus Booba vient mettre le feu à tout le travail construit par le 92i avec SDM, pour des raisons qui semblent là-encore assez obscures, puisque ces attaques sont probablement motivées par le fait que SDM se "mélangerait trop".