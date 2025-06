Nicki Minaj accuse Roc Nation d'avoir comploté contre elle

Une sombre histoire de plus autour du célèbre label Roc Nation.

Bien des mystères et des rumeurs entourent le célèbre label Roc Nation, et ça ne va pas s'arranger avec cette nouvelle histoire. Cette fois, ça concerne Nicki Minaj, qui accuse le label d'avoir comploté contre elle dans le but de détruire sa famille, sa carrière et sa réputation. La rappeuse s'appuie pour ça sur une interview de Demoree Hadley, la fille de la CEO de ROC Nation, Desiree Perez, qui accuse sa mère de l'avoir faite internée de force. Dans son interview, Demoree affirme à propos de Nicki Minaj :

Ils se sont attaqués à sa liberté d'expression, à sa famille, ils se sont attaqués à son mari, à ses enfants... Les citoyens américains devraient avoir peur de ça. Même de moi, ça devrait vous faire peur ça, non ?

Plus loin dans l'interview, la fille de la CEO de Roc Nation ajoute :

En tant que regard extérieur, je fais des parallèles avec ma propre situation, et c'est inquiétant, c'est même effrayant, et je pense au regard de tous ces éléments que je peux imaginer que Roc Nation a probablement utilisé son influence pour ternir l'image de Nicki Minaj.

Mais à quoi Demoree Hadley fait exactement référence en parlant de ternir l'image de Nicki Minaj et de s'attaquer à elle ? On a dû chercher sur le compte Twitter de la reine des Barbz pour savoir de quoi il en retournait, et le résultat est, il est vrai, un peu flippant. Cela fait maintenant plusieurs jours que la rappeuse communique sur le fait que "des gens de l'industrie musicale" (sans nommer Roc Nation explicitement) ont globalement tout fait pour la faire taire, mais aussi pour créer des tensions au sein de sa famille, notamment avec son mari.

A travers plusieurs tweets, elle apporte des "preuves" de messages ou de morceaux qui ne veulent pas se poster, et qu'elle explique que c'est pour cette raison qu'elle va arrêter de publier des morceaux pendant un bout de temps. Elle affirme même que les responsables de Roc nation ont tous ses accès sur ses réseaux sociaux, et appelle ses fans, qui ont tenté de la défendre sur les réseaux et dont les comptes se sont fait bannir, de bien noter à chaque fois que ça arrive et dans quelles circonstances.

Elle a aussi rappelé que son domicile s'était fait "swatté" (les gens appellent la police et disent qu'une dinguerie se passe chez vous pour les faire intervenir, souvent au milieu de la nuit), 3 fois pendant l'année 2023, ce qui s'apparente à du harcèlement moral et d'après elle, c'est encore Roc Nation qui est derrière tout ça. Bref, la rappeuse a clairement décidé d'exposer les agissements de la compagnie, qui est notamment en charge de l'organisation du show à la mi-temps du Superbowl? On ne comprend cependant pas trop pourquoi Roc Nation a voulu "faire taire" Nicki Minaj, à part peut-être à cause de ses propos violents au moment où Kendrick Lamar a été choisi à la place de Lil Wayne pour le dernier show. On vous tient au courant dès qu'on a plus d'infos.