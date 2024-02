JAY-Z au centre du clash entre Nicki Minaj et Megan Thee Stallion ?

C'est Azealia Banks qui le dit.

Tout le monde commence à se mêler du clash entre Megan Thee Stallion et Nicki Minaj. L’artiste de New York Azealia Banks s’est exprimé sur la querelle, et a déclaré ce samedi 03 février que le soutien de Jay-Z serait la raison de la dispute entre les deux rappeuses.

Les fans ont poussé Azealia Banks à répondre à la dispute, et c'est exactement ce qu'elle a fait en se rendant sur Instagram et en partageant ses pensées sur ses Stories. L'artiste de 32 ans pense que le soutien de Jay-Z à Megan est la véritable raison pour laquelle les deux femmes se disputent : "À l'origine, j'allais rester en dehors de ça parce que c'est un autre jour, une autre dispute de rap, qui s'en soucie vraiment ? Mais je pense qu'il y a des éléments intéressants que tout le monde ne voit pas. Il ne s'agit pas de Meg avec Cardi", a commencé Banks. "Il s'agit de Jay-Z... Jay-Z a cette façon de se présenter dans la culture comme un personnage du type Daddy Warbucks."

Azealia Banks a affirmé que Nicki Minaj réclamait depuis longtemps l'attention de Jay : "Quand on creuse vraiment, Nicki transpire Jay d'une manière différente", a-t-elle ajouté. "Elle est discrète, elle est son alter-ego. Je suis vraiment douée pour lire le langage corporel et j'ai pu voir dans la vidéo de 'Feeling Myself' que Beyoncé se moquait un peu d'elle".

Il faut noter que Nicki Minaj et Megan Thee Stallion sont deux femmes avec lesquelles Azealia Banks a déjà eu des problèmes par le passé. Affaire à suivre donc...