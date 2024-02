Megan Thee Stallon répond à Nicki Minaj

"Ne m'oblige pas à appeler Roc Nation"

Depuis la sortie du gros diss track "Big Foot" de Nicki Minaj, le monde du rap US est beaucoup plus penché sur le clash qui l’oppose à Megan Thee Stallion. Le son, en référence à la fusillade dont a été victime Megan en 2020 (la blessant au pied), est particulièrement violent. Pour enfoncer le clou, Nicki Minaj n’a pas hésité à aborder les dossiers de Megan les plus sensibles, notamment le décès de sa mère.

Cette dernière a répliqué en s'exprimant sur l'application de radio en direct Stationhead ce jeudi 1er février. La native de Houston s'est moquée de sa rivale en l'avertissant : "Ne m'oblige pas à appeler Roc Nation".

"don't make me call roc nation" lmaoooo yes gag it motha 😭😭😭😭#HISS

Cela semble être une réponse aux récentes affirmations de Nicki Minaj selon lesquelles le label fondé par JAY-Z, qui gère Megan, paie des gens pour dire du mal d'elle sur les médias sociaux. Selon Minaj, il paierait même des robots pour promouvoir le single de Megan, "Hiss", qui a déclenché le conflit.

L'album "Tina Snow" a également semblé répondre à une ligne directe de Nicki sur "Big Foot", en disant : "Si nous sommes numéro un, je pourrais remettre la paille dans le Hennessy", en référence à "Hiss" qui vise la première place du Billboard Hot 100.

Il s'agit d'une réponse aux paroles : "Ton débit est si ennuyeux/ Boire une bouteille d'Henny avec une paille." qui était dans le projet en 2018.

Nicki a été largement critiquée pour la façon dont elle a géré la querelle, plus récemment en comparant la fusillade de Megan à l'infâme agression de Chris Brown sur sa petite amie de l'époque, Rihanna, en 2009.