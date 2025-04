Aya Nakamura et Jul clashés par Nelson Monfort et Laurent Gerra

Le commentateur, et son collègue Laurent Gerra, ont décidé d'allumer le rappeur et la chanteuse.

On a beau être en 2025, mais une grande partie de l'ancienne génération se montre toujours remplie de seum lorsqu'il s'agit de parler de rap. Ils montrent ainsi leur inculture, et leur incapacité de penser en dehors de leurs schémas de vieux, chose à laquelle on est habitués dans le rap et dans les musiques urbaines en général. Vous vous souvenez sans doute des prises de paroles assez insultantes de Laurent Gerra au sujet du rap, de IAM, de Booba, et d'Orelsan il y a quelques années. Cette semaine, l'humoriste a remis ça en compagnie de Nelson Monfort, en allumant Jul et Aya Nakamura.

Le 5 avril dernier avait lieu un genre de salon du livre et du vin à Saumur, dans un théâtre, et plusieurs invités "de marque" étaient présents. Parmi eux, on retrouvait donc Laurent Gerra et Nelson Monfort, qui ont fini par lancer un débat sur la culture et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une cérémonie pendant laquelle Aya Nakamura a chanté devant le monde entier, ce qui n'a visiblement pas plu au journaliste de France Télévision : "Je regrette qu’on occulte Victor Hugo, de Gaulle ou Bonaparte au profit d’Aya Nakamura", a-t-il déclaré.

Bien vu Nelson. Il est vrai qu'on aurait pu passer un petit coup de fil à Victor Hugo ou à Napoléon pour qu'ils participent à la cérémonie olympique, puisque ce sont deux grand chanteurs... et qu'ils ne sont pas du tout morts depuis 200 ans. Laurent Gerra, habitué des réflexions de beauf concernant le rap, s'est lui contenté de rager sur le fait que Jul ait porté la flamme olympique, en le qualifiant de "rappeur à casquette sans talent". Là encore, bien vu Lolo, les gens sans casquette ont évidemment beaucoup plus de talent, c'est prouvé par la science.

On aura rarement vu le qualificatif de "boomer" aussi bien porté que par nos deux acolytes, et on imagine que, puisque c'était la journée du livre et du vin, ils ont dû bien plus lever le coude que tourner de pages, vu l'état de leur "réflexion"... Heureusement, puisque cette version de la France leur semble si difficile à vivre, on a une bonne nouvelle pour eux : vous êtes plus proches de la fin que du début, et vous n'aurez bientôt plus à supporter ni Jul, ni Aya Nakamura. Et nous, on pourra enfin se passer de vos commentaires, c'est donc un win-win, on a hâte !