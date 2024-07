Aya Nakamura devrait chanter Charles Aznavour lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques

Rim'K et Sofiane Pamart pourraient aussi être de la partie...

J-1 avant la soirée d'ouverture des Jeux Olympiques. Si certaines épreuves ont débuté le mercredi 24 juillet, la cérémonie du 26 juillet acte officiellement le début de cet évènement sportif mondial. Et la réponse que tout le monde attendait est enfin là : Aya Nakamura sera bien présente.

C’est enfin confirmé. La rumeur court depuis plusieurs mois autour de la participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, ce qui lui a valu d’être au coeur d’une polémique raciste. "Y’a pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako", pouvait-on alors lire sur une banderole du groupuscule de l’ultradroite, Les Natifs. La chanteuse a aussi été victime d’une vague de haine sur les réseaux sociaux, poussant la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (Licra) à ouvrir une enquête le 15 mars dernier. Et alors que la cérémonie d’ouverture aura lieu vendredi 26 juillet, la programmation se dévoile doucement mais sûrement. D’après Le Parisien, le secret autour des invités a été percé à jour et Aya Nakamura sera bel et bien de la partie. Si une reprise d’Edith Piaf était prévue pour l’interprète de "42", c’est une toute autre performance qu’elle proposera ce vendredi : une reprise de Charles Aznavour.

Car pour la reprise de la défunte chanteuse de "La Vie En Rose", deux autres artistes s’en chargeront et non des moindres : Céline Dion et Lady Gaga. Aussi, selon L’Équipe, Rim’K pourrait aussi être présent lors de cette cérémonie d’ouverture. L’occasion de faire briller le rappeur sur scène aux yeux du monde entier. Également évoqué, le nom de Sofiane Pamart qui devrait interpréter au piano le célèbre "Imagine" de John Lennon aux côtés de Juliette Armanet. Un beau programme donc qui annonce une soirée riche en émotions.