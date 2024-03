Aya Nakamura : la justice ouvre une enquête pour racisme

La Licra et le parquet de Paris se penchent enfin sur cette affaire.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête ce vendredi 15 mars suite à de nombreuses publications racistes sur les réseaux sociaux visant la chanteuse Aya Nakamura. Cette décision fait suite à un signalement de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (la Licra) dénonçant ces publications à caractère raciste dirigées contre l’artiste française.



La vague de racisme subie par Aya Nakamura se poursuivait, la Licra et donc le parquet de Paris se penchent sur cette affaire qui attise haine et questionnement en France ces derniers jours. On rappelle la raison : après un dîner à l’Élysée, la chanteuse serait potentiellement celle qui participerait à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris cet été.



Depuis, une vague de haine et de racisme a deferlé sur les réseaux sociaux contre la chanteuse de 28 ans. Ce qui avait particulièrement choqué, c’est cette banderole du groupuscule de l’ultradroite, Les Natifs, avec comme description : "Y’a pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako". La chanteuse avait réagi sur son compte X :

Vous pouvez être raciste mais pas sourd 🧏.. C’est sa qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d’état numéro 1 en débats ect mais je vous dois quoi en vrai ? Kedal https://t.co/rgnGeAAOfD — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) March 10, 2024



L’association SOS Racisme a également saisi la justice pour entraîner des poursuites vis-à-vis du collectif : "Le but de cette banderole était d’affirmer qu’Aya Nakamura, pourtant artiste française, n’avait aucune légitimité à représenter la France, l’artiste étant renvoyée à des origines maliennes manifestement disqualifiantes aux yeux de l’extrême droite" dénonce l’association.