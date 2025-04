Travis Scott avec John Cena pour son premier match de catch officiel ?

Travis Scot semble clairement vouloir passer à la vitesse supérieure avec le catch.

On a l'habitude de voir Travis Scott multiplier les activités et les partenariats hors rap. Mais ces dernières semaines, entre ses apparitions lors des matchs de catch de la WWE (en particulier lors de l'évènement Wrestlemania), son sponsoring pour le Barça, et sa volonté de faire du cinéma, on dirait bien que le boug est partout sauf en studio en train de faire de la musique. Une véritable reconversion annoncée ? On n'en sait rien, mais les rumeurs de son implication de plus en plus grande dans le monde du catch circulent fort : il pourrait même faire un véritable match officiel.

Car Travis Scott ne s'est contenté jusqu'ici que d'apparitions, plus ou moins longues, lors de grands évènements organisés par la WWE, mais il n'a jamais été question qu'il fasse un match en entier. Cependant, ça pourrait bientôt arriver, selon plusieurs spécialistes du catch aux USA, qui affirment même que Travis Scott serait accompagné de John Cena, véritable légende vivante du catch moderne. Un journaliste spécialisé a même posté sur Twitter :

On m'a informé qu'il y avait un pitch dans lequel John Cena et Travis Scott vont faire un match en équipe à un moment de l'année. Rien de plus concret pour le moment.

I’ve been informed that there is a pitch for John Cena and Travis Scott to work a tag team match together at some point this year. Nothing concrete as of right now — Cory (@Cory_Hays407) April 24, 2025

Un "scénario" qui ferait suite à la récente apparition de Travis Scott lors du Wrestlemania 41, pendant lequel il a aidé John Cena à vaincre Cody Rhodes en faisant diversion. Après ce match, Travis avait d'ailleurs annoncé lui-même qu'il en voulait encore et qu'il espérait remettre ça après la sortie de "Jacboys 2", qui est annoncé pour bientôt depuis plusieurs semaines( pas de date fixe pour le moment).

Dans le narratif de la WWE, plusieurs personnages importants ont déjà fait part de leur volonté d'en découdre avec Travis Scott, notamment Cody Rhodes, on ne serait donc pas étonné que le rappeur finisse par réellement participer à un match entier de l'organisation, car tout semble être mis en place pour que ce soit le cas. Et puis, d'un point de vue business, la WWE aurait tort de se prive de la fanbase de Travis, très mobilisée.