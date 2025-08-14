Booba allume SCH et Gims : "ça fait 8 albums que tu triches", "Y s'est encore chié dessus"...

Kopp est en forme, mais pas sûr que ses deux cibles décident de lui donner l'heure.

C'est les vacances et visiblement, Booba s'emmerde un peu. En tout cas, suffisamment pour passer une bonne partie de ses journées sur Twitter et Instagram à tenter de troller ses rivaux, même s'il faut l'avouer, ses tacles n'ont plus la saveur qu'ils avaient il y a encore 5 ou 10 ans : on se rappelle avec nostalgie les débuts du clash avec Kaaris, une vraie masterclass. Aujourd'hui, la qualité a un peu baissé, mais la quantité, elle, est toujours là : cette semaine, il a décidé d'allumer Gims et SCH.

On commence par Gims, puisque c'est l'image qui risque de faire le tour du web le plus rapidement. Vous vous souvenez quand Booba avait promis une grosse somme d'argent à celui qui pourrait lui montrer une vidéo de Gims sans ses lunettes en HD ? Visiblement certains fans ont pris la chose un peu trop au sérieux : lors d'une soirée dans ce qui ressemble à un club, le chanteur a été agressé par un boug qui lui a arraché ses lunettes avant d'essayer de partir en courant, et de se faire rattraper par la sécu de Meugi. Forcément, Booba n'allait pas laisser ça passer et a fait plusieurs tweets pour troller son rival, dans lesquels il l'accuse de n'avoir pas réagi et de s'être "encore chié dessus".

GIMS OF THRONE. Il a même pas réagit cette larve y s'est encore chié dessus! ( sécu Monoprix disait-il ) #lenordsesouvient 🏴‍☠️ pic.twitter.com/qVPDxHUC9g — Booba (@booba) August 13, 2025

Mais cette fois, Gims n'était pas le seul à qui il a décidé de s'en prendre : SCH aussi était dans le collimateur du Duc. On ne sait pas trop pourquoi il a décidé de s'en prendre de manière si virulente au S depuis plus d'un an maintenant, mais il est clairement sur ses cotes. Après une vidéo polémique où SCH fait face à un public très peu réceptif en concert, Booba s'en est pris à lui en l'accusant de "tricher depuis 8 albums avec 0 hits et des recettes de sauce tomate napolitaine". Il l'accuse aussi d'avoir balancé "22 marseillais", en faisant probablement référence à l'affaire de la DZ Mafia et à la fusillade qui a coûté la vie à un proche du S.

Et oui @Sch_Mathafack ça fait 8 albums que tu triches avec zéro hits et des recettes de sauce tomate Napolitaine... Ça commence à se voir. Sans oublier que t'as snitch 22 Marseillais en toute décontraction... Et que tu portes des jeans avec des imprimés de Zgegs all over mais bon… pic.twitter.com/GNpWlkJrJi — Booba (@booba) August 13, 2025

Un reproche étrange, lorsqu'on s'est soi-même exilé à Miami, et qu'on a aussi eu de très bonnes relations avec la police le jour où un membre de sa famille par des fous. Mais Booba n'est pas à une contradiction près, et de toutes façons il fait tout ça pour le divertissement, et le public a la mémoire très courte. Cependant, l'affirmation selon laquelle SCH aurait 0 hits est un peu osée, pas sûr que ça passe, et certains auditeurs lui ont d'ailleurs déjà répondu.