On peut dire ce qu'on veut, mais ça fait quand même plaisir de retrouver Gims dans un mood de découpeur, avec un gros son rap, plutôt que dans sa vibe variété/pop.

Il y a peu d'artistes du rap français dont on peut dire qu'ils ont "fini le jeu", d'une certaine manière, même si le jeu ne s'arrête jamais vraiment, comme le disait Kaaris dans "Zoo" : "c'est pas parce que tu n'joues plus que le jeu s'arrête". On peut sans problème citer Booba, MC Solaar, Jul, Ninho, Orelsan, Nekfeu et quelques autres, mais aussi Gims, évidemment. Du diamant à foison (en solo ou en groupe) dans la discographie, des places de numéro 1 à la pelle, et une année 2025 énorme. Mais l'artiste a encore faim et vient de dévoiler son nouveau morceau 100% rap, "Overton".

Il l'avait promis un peu plus tôt dans la semaine : après avoir chanté des tubes "pop" sur la même rythmique pendant plus d'un an, Gims a à nouveau envie de kicker salement. On avait d'ailleurs pu voir qu'il n'avait rien perdu lors de son feat avec Alkpote, et il revient encore le prouver dans ce nouveau morceau, "Overton", disponible partout. Un morceau sur une prod un peu drill, à laquelle Meugi s'adapte parfaitement, avec un flow calme, mais très précis.

En plus du flow, forcément carré comme on s'y attendait, les paroles sont au rendez-vous, avec de belles références, notamment pour les anciens : "foyer bresom SONACOTRA", les vrais savent. On a aussi droit à un peu d'egotrip, et heureusement, ça nous aurait manqué. En vrai, un bon morceau, qui ne fera probablement pas le même nombre de streams que "Ninao", mais la qualité est très bonne, on se demande si ça va le chauffer à ressortir un vrai projet rap ! Et vous, vous en pensez quoi ?