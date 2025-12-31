Gims bientôt de retour avec un "morceau 100% rap"

Visiblement, l'ancien leader de la Sexion d'Assaut a pris de bonnes résolutions pour 2026 : il vient d'annoncer la sortie prochaine de son titre "Overton", 100% rap !

On ne va pas y aller par 4 chemins : Gims a braqué le game en 2025. L'artiste a dominé l'année de la tête et des épaules, grâce à ses nombreuses rééditions de "Le Nord Se Souvient" et des 14 000 morceaux sortis avec quasiment la même intru, qui ont presque tous fait des scores de fou furieux. Si on ajoute à ça ses 5 concerts à Paris La Défense Arena il y a quelques semaines, on comprend que le bilan est solide. Mais pour 2026, Meugi affiche de nouvelles ambitions, avec l'annonce de la sortie d'un morceau 100% rap !

Gims a tellement mis le jeu en mode "facile" ces derniers mois qu'il a décidé de se rajouter des challenges pour l'année prochaine, on dirait. Après avoir fait tomber près de 40 millions d'euros pendant l'année 2025, notamment grâce à un énorme deal avec un label, l'ancien leader de la Sexion d'Assaut a décidé de revenir dans un mood beaucoup plu énervé, en annonçant, via ses réseaux sociaux, la sortie du morceau "Overton" pour ce vendredi. Un titre qu'il précise être "100% rap", ce qui attise notre curiosité forcément.

🚨 GIMS annonce la sortie d’un single 100% RAP !!



« OVERTON »



🗓️ VENDREDI pic.twitter.com/PrHcY3kMCi — Kultur (@Kulturlesite_) December 29, 2025

Car si la plupart des dernières chansons de Gims s'apparentent plus à de la variété/pop, avec des touches afro, caribéennes, il a aussi pris tout le monde par surprise lors de son featuring avec Alkpote il y a quelques temps, "Cypher". On a donc hâte de voir ce qu'il est en train de nous cuisiner en solo, et aussi de savoir si ce morceau 100% rap annonce un album entièrement rap lui aussi.

Et même si l'artiste continue de se faire troller par Booba à propos de la "triche", et que les règles de la SNEP viennent de changer pour le désavantager (la partie sur les rééditions, c'est clairement pour lui), on dirait bien que Gims veut prouver à tout le monde que ça ne va rien changer, et qu'il va continuer à dominer le game quand même. Et forcément, on a envie de voir ça ! LA BAGARRE !