Devant l'augmentation des soupçons de triche, et certains abus de la part de certains artistes, le SNEP a été obligé de clarifier les règles pour compter les ventes d'albums, et ça plaît beaucoup à Booba.

On le sait, les rumeurs de triche sont au centre des préoccupations du rap game depuis environ une grosse dizaine d'années. En gros, depuis l'avènement du streaming comme mode de consommation principal de la musique, car le stream a rendu plus opaque le comptage des ventes et a donc augmenté la suspicion. Des accusations sont lancées de tous les côtés (c'est à cause de ça qu'a démarré la guerre Gims vs Booba), et finalement, le SNEP vient d'annoncer qu'il allait changer les règles concernant le comptage des ventes de disques. Evidemment, ça fait beaucoup rire Booba.

Le SNEP, c'est le Syndicat National de l'Edition Phonographique qui s'occupe de tout ce qui touche à la musique et aux ventes, bref, à l'industrie musicale (ce n'est pas la SACEM, quelque chose de complètement différent). Pendant le weekend et la journée d'hier, une information a circulé selon laquelle le SNEP veut donc changer les règles, et ça pourrait avoir de grosses conséquences sur le rap français. Mais on va tenter de s'attarder sur ce nouveau règlement, point par point :

Ventes physiques : minimum 7€ pour un CD , avec possibilité de commander au maximum 3 exemplaires identiques par commande . Le tout, avec un r enforcement des contrôles concernant les ventes en ligne, en magasin ou via des pop-up stores

, avec possibilité de . Le tout, avec un r Ventes avec places de concerts : l'acheteur devra être clairement informé, les packs avec album + billet imposés sont dorénavant interdits et ne seront pas comptabilisés.

Streams en ligne : le nombre de titres comptabilisés par album sera limité, pour éviter les rééditions à rallonge. Le nombre de versions digitales sera lui aussi limité.

Pas mal de changements au programme donc, qui semblent répondre, étrangement, à des polémiques qui ont émergé autour du rap français ces deux dernières années. Evidemment, Booba jubile, en trollant et en allant même jusqu'à appeler ces nouvelles règles "la loi Meugi". Il est vrai que concernant les rééditions à rallonge avec des dizaines de titres supplémentaires, Gims a fait fort en 2025 avec "Le Nord se souvient".

Concernant les packs "place de concert + album", on imagine que ce sont des artistes comme Jul, Ninho ou encore Aya Nakamura qui sont visés en priorité par cette mesure, même si ces trois artistes sont présents dans le game depuis dix ans environ et qu'ils n'ont jamais eu besoin de "tricher" pour faire monter leurs chiffres. Finalement, cette clarification de la part du SNEP est la bienvenue et va remettre un peu de compétition dans le rap français, en montrant qui sont les vrais et qui sont les menteurs. Et on préfère vous prévenir : si vous vous attendez à un écroulement des ventes de la part de certaines stars du game, dont les équipes marketing maîtrisent les règles de la compét, vous risquez d'être déçus.

.@GIMS t’as tellement triché ( pas que toi ) que le @snep a du changer les règles c’est de la folie!!! 🥶🙌🏾🏴‍☠️ pic.twitter.com/c6CdHeggRn — Booba (@booba) December 29, 2025

Certes, les chiffres devraient être un peu moins fous que cette année, notamment pour des rappeurs comme Jul qui ont battu des records, mais ils resteront très élevés, bien au-dessus de la mêlée. Et le rap, même si c'est le style qui est principalement ciblé via ces mesures, restera le style musical le plus vendu en France. Mais en attendant, Booba jubile, donc, et n'hésite pas à interpeller Gims sur Twitter pour le faire stresser. 2026 promet d'être intéressante !