Travis Scott présent à Wrestlemania... et se fait détruire !

Le rappeur s'est fait terrasser sur le plus grand show de catch au monde !

On vient de voir peut-être un show historique ! Si t’étais pas branché catch ces derniers temps, il serait peut-être temps de t’y remettre. Cette nuit, c’était le feu à Las Vegas, dans l’Allegiant Stadium, pour le deuxième show de la 41e édition de Wrestlemania, le plus grand événement de catch de tous les temps.

Et au cœur de ce moment légendaire ? Travis Scott. Oui, le rappeur, l’icône du son psychédélique, l’enfant de Houston, était bien là. Mieux encore : il a mis un pied sur le ring. Pourquoi ? Parce que son pote John Cena disputait ce qui semble être son dernier match sur la plus grande scène du monde. Et l’homme au “You can’t see me” a décroché son 17e titre de champion de la WWE, dépassant enfin Ric Flair, pour entrer définitivement dans la légende.

Mais revenons à La Flame. Depuis quelques temps, Travis Scott annonçait qu’il s’entraînait pour devenir catcheur. Et cette nuit, il l’a prouvé en entrant en union avec John Cena, contre Cody Rhodes, aka The American Nightmare. Un face-à-face intense entre le rappeur et le catcheur, qui a viré à la correction.

Travis a tenté un move osé, essayant de frapper Cody Rhodes, mais ce dernier n’a pas flanché. Bien au contraire : interception directe, puis… prise de finition. Le rappeur s’est littéralement fait détruire devant des milliers de fans en délire. Ambiance bouillante, entre show XXL et humiliation sur le ring.

😭 WHAT THE FUCK !!



CODY RHODES VIENT DE DÉTRUIRE TRAVIS SCOTT CETTE NUIT À #WRESTLEMANIA



IL A PRIS SA REVANCHE MDRRRR



pic.twitter.com/hu6HYZs2L8 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) April 21, 2025

Malgré tout, Travis Scott peut repartir avec le sourire : son ami John Cena a remporté la victoire, et le moment restera mémorable. En plus, le rappeur sera très bientôt au centre de l’attention dans un autre univers : il portera le maillot du FC Barcelone pour le prochain Classico, preuve que son influence dépasse tous les terrains.

Un instant fou pour l'ancien protégé de Kanye West, qui prouve une fois de plus que rap et catch font définitivement bon ménage. Wrestlemania 41, t’étais là ou t’étais pas prêt !