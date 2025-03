Travis Scott bientôt catcheur à la WWE !

Bientôt un champion de la fédération ?

Le rappeur superstar s’invite sur le ring de la WWE

Travis Scott n’a plus rien à prouver dans le rap. Véritable icône de la scène musicale, il est aujourd’hui l’un des artistes les plus écoutés au monde. Son prochain album, déjà annoncé, est attendu avec une ferveur incroyable par des millions de fans. Mais Cactus Jack, qui a unfollow Kanye West, ne se limite pas à la musique : il est sur tous les fronts et s’aventure désormais dans un tout autre univers... celui du catch !

Récemment, les rumeurs allaient bon train après avoir aperçu Travis Scott dans les coulisses de la WWE. Tout a commencé lors du premier show de la fédération sur Netflix, où il est apparu aux côtés du célèbre catcheur Jey Uso, brandissant fièrement une ceinture de champion. Un moment qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Mais ce n’était que le début !

Un moment historique avec The Rock et John Cena

Le 1er mars, lors du très attendu événement Elimination Chamber, Travis Scott a une nouvelle fois marqué les esprits. Cette fois-ci, il n’était pas seulement un spectateur privilégié : il était aux côtés de The Rock, alias Dwayne Johnson, dans une séquence qui restera gravée dans l’histoire du catch.

Le point culminant ? John Cena, l’une des plus grandes légendes de la WWE, a choqué tout le monde en trahissant ses fans pour s’allier à The Rock et Travis Scott. Une scène surréaliste qui a retourné l’arène et enflammé les réseaux sociaux.

SPEECHLESS. 💔



JOHN CENA just viciously TURNED on CODY RHODES at #WWEChamber! pic.twitter.com/jSyaCud7Wz — WWE (@WWE) March 2, 2025

Un futur champion WWE en préparation ?

Et ce n’est pas tout ! Une annonce inattendue a fait l’effet d’une bombe : Triple H, ancien champion et aujourd’hui l’un des grands patrons de la WWE, a confirmé que Travis Scott s’entraîne depuis un an pour monter officiellement sur le ring.

Alors, après avoir conquis le rap game, Travis Scott s’apprête-t-il à devenir champion de la WWE ? Vu son talent pour surprendre son public, tout est possible !

Une chose est sûre : Cactus Jack n’a pas fini de nous étonner.