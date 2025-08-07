XXL dévoile le freestyle de la promo Freshman 2025 : découvrez le futur du rap US !

Pas forcément la meilleure année pour la promo Freshman XXL, mais il y a eu de belles performances !

Les années passent, mais le rap US garde une partie des rituels qui ont fait sa renommée. Comme les cérémonies de récompenses, telles que les MTV VMA, ou les BET Awards, mais aussi le fameux freestyle des Freshman XXL de l'année en cours. Chaque année, le média américain spécialisé, XXL, très réputé, organise un freestyle avec les artistes qu'il juge être le futur du rap US. Un peu comme les 11 rappeurs à suivre de Booska P, qui a repris le concept. Et cette année, après des mois d'attente, le freestyle est enfin sorti !

On ne va pas se mentir, le cypher 2025 ne va pas marquer l'histoire du rap comme ont pu le faire celui de 2013, de 2016 ou de 2017. Alors qu'à l'époque, on avait droit à du Kodak Black, du Joey Bada$$, du XXXTentacion ou du Playboi Carti, les noms des meilleurs rookies du rap US sont aujourd'hui assez peu connus. A part celui de Ray Vaughn, fidèle soldat du rap West Coast et assez proche de TDE et de Kendrick Lamar, dont on a d'ailleurs classé le projet parmi nos 5 préférés du rap US pendant ce deuxième trimestre 2025.

La nouvelle promo de Freshman XXL est donc composée de Ray Vaughn, Babychiefdoit, Eem Triplin, Ian, 1900 Rugrat, Samara Cyn, EBK Jaaybo, Gelo, Loe Shimy, Lazer DIM 700, YTB Fatt, et Nino Paid, qui se sont donc affrontés sur un cypher produit par Cardo Got Wings. Globalement, on a droit à de très bonnes performances de la part de tous les participants. Par contre, on regrette un peu le choix des prods, un peu simplistes, "génériques", et qui ne pousse pas les participants à sortir de leur zone de confort.

Globalement, si on peut se permettre un constat, on pourrait dire que la promotion 2025 est remplie d'élèves doués, plutôt appliqués, mais à qui il manque un petit quelque chose pour se démarquer de la concurrence. Des gens très studieux mais sans trop d'imagination, ce qui tranche un peu avec la génération précédente des Kodak Black, XXXtentacion, Playboi Carti, etc, qui eux n'étaient clairement pas des rappeurs conventionnels.

Un peu à l'image de ce qui se passe dans le reste du rap US, le game semble être un peu en manque d'idées et d'originalité. On espère que ça ne durera pas !