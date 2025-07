Nos 5 projets rap US préférés du deuxième trimestre 2025

5 projets à checker absolument pour nos fanatiques de rap US, avec du Key Glock, du Ray Vaughn, du PayGotti, du Onyx,...

La semaine dernière, vous avez eu droit à notre petit sélection des 10 projets rap français qu'on a bien kiffé pendant ce deuxième trimestre 2025. Cette semaine, c'est au tour du rap US d'avoir droit à son top. Sauf que, problème : le rap US est clairement dans une période très creuse, avec les anciens leaders du mouvement comme Future, Young Thug qui ont clairement ralenti le rythme, Kendrick qui est en tournée et ne sort rien, bref, c'est un peu la hess. Du coup, on s'est rabattu sur un top 5, non pas des meilleurs projets, car le niveau est trop "moyen" pour que certains albums se détachent de la concurrence, mais de nos projets préférés. Avec des noms pas forcément très connus, comme Ray Vaughn, PayGotti, mais aussi du Onyx, Key Glock, et aussi le big Wiz Khalifa !

Ray Vaughn, "The Good The Bad The Dollar Menu"

On commence par un projet qui est passé un peu sous les radars, même si son auteur s'est fait un peu remarquer grâce à son clash face à Joey Bada$$. Un clash qui, vu d'ici, nous semble perdu, mais ça n'enlève rien aux qualités de rappeur de Ray Vaughn, signature du célèbre label West Coast, TDE, celui sur lequel était Kendrick Lamar.

On ressent d'ailleurs les influenceurs de K.Dot, avec les samples vocaux, les interludes au téléphone, et aussi cette manière très poétique, et à al fois très crue, de parler de la vie de rue. Sur le projet, on retrouve notamment un très bon feat avec Jay Rock (ça fait plaisir de le revoir, d'ailleurs), des instrus très planantes / old school, et d'autres beaucoup plus récentes comme celle de "XXL Tee". Et on peut dire que le rappeur excelle dans les deux ambiances ! Clairement, une très bonne surprise.

L'uZine et Onyx, "Battle Royale"

Oui, on n'avait pas envie de les mettre dans nos albums préférés du Rap FR, parce que l'article était grave long déjà, et aussi parce que ça nous fait rire de caser des frenchies dans notre top US. Le collectif de kickeurs de Montreuil, L'uZine (avec un Z) a décidé de se connecter avec Onyx, les légendaires kickeurs du Queens, actifs dans le game depuis 35 ans maintenant. Ensemble, ils ont fait un projet commun qui fait du bien, dans une ambiance post-apocalyptique qui colle justement très bien aux premiers albums d'Onyx dans les 90's.

Des prods bien grasses, oppressantes, un Sticky Fingaz en pleine forme, pareil pour Fredro Starr et nos ouvriers de l'uZine (Tonio, Cenza, Tony Toxik et Souffrance) qui charbonnent comme jamais pour challenger les anciens du rap new-yorkais. On valide fort, notamment "Paris is Burning", "Beaucoup Bucks", "Beat Dat Shit Out Chu", et tout le projet, de toutes façons, très cohérent et très solide. Un vrai projet qui connecte Paname et NYC, avec du respect de chaque côté, ça n'est pas arrivé depuis... depuis jamais, en fait ?!

PayGotti, "PTSD"

On passe maintenant à un rookie complet, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, à part si vous êtes un vrai digger du rap US ou que vous suivez tous les freestyles de la chaîne On The Radar (faites le, en vrai). PayGotti est probablement un des futurs visages du gangsta rap US, car il a pour le moment à peine 18 ans, mais déjà un talent fou au micro, comme il le montre dans tout son projet "PTSD".

Un dix titres très solide, surtout pour un kid, avec de bonnes prods (pas révolutionnaires cependant), sur lesquelles il déballe tout ce qu'il a sur le cœur. Et on peut dire qu'il a l'air d'avoir du vécu, lorsqu'on lit entre les lignes sur "GSR", "Opp Stopper" ou encore "Bakc to Bakc", trois excellents titres. Ça pue la rue, ça a un très bon flow, grosse attitude, la voix est particulière, bref, on a kiffé, ça nous rappelle un peu la vibe du crew YBN en plus street, pour ceux qui se rappellent.

Key Glock, "Glockaveli"

On ne va pas parler que de projets old school ou un peu confidentiels, il y a aussi des artistes un peu plus "mainstream" qui ont sorti de bons projets pendant ces 3 derniers mois. Key Glock en fait partie. Un rappeur de Memphis, digne descendant de Young Dolph, dont il était le protégé, qui vient de nous sortir un album tout en egotrip, extrêmement bien produit, avec pas mal de grosses prods trap sur lesquelles il se débrouille comme un chef.

Rien que le morceau éponyme, "Glockaveli", est une masterclass. Pas un feat sur le projet, il faut croire que le gars avait des choses à dire. Mais l'album est globalement rempli de pépites, de "Watch da Throne" à "Blue Devil" en passant par "She Ready", que de la frappe. Ses fans parlent d'album de l'année, on ira pas jusque là mais franchement, c'est du très lourd !

Wiz Khalifa, "Kush + Orange Juice 2"

On termine par un rappeur que vous connaissez tous, et que vous kiffez probablement tous. On n'a jamais entendu parler de haters de Wiz Khalifa, et en vrai, c'est plutôt normal : c'est une excellent artiste. Autant, il s'est peut-être un peu perdu dans des formules ultra-commerciales ces dernières années, avec les tubes pour "Fast & Furious" par exemple, mais lorsqu'il décide de rapper, il est toujours aussi fort. Globalement, les prods sont assez West Coast, très "wavy" dans l'ensemble, ce qui nous donne un projet assez cohérent.

On avait un peu peur que ce soit répétitif, mais la présence d'énormément de feats fait qu'on ne voit quasiment pas l'album passer. Et si toutes les prods sont assez planantes, elles restent variées. On ne sait pas quels morceaux vous conseilles, tant il y a de bons titres sur le projet : "Max B Interlude", évidemment, "5 Star" avec Gunna, "How We Act" avec OT Genasis, "Top Down" avec Ty Dolla Sign, bref, piochez au hasard, et faites vous plaisir !